Élever les poissons en pleine mer, c'est peut-être l'avenir de l'aquaculture marine et une solution à la surpêche. Grâce à des cages high-tech et connectées qui dérivent en pleine mer au gré des courants, les poissons pourraient grandir loin de la pollution côtière et sans avoir d'impact non plus sur les écosystèmes.