L'Europe lance un accélérateur de startups dans la data

L'Europe s'investit dans les jeunes entreprises innovantes. Un accélérateur de startups appelé Data Pitch financé en grande partie par la Commission européenne se lance ce lundi 10 avril. Selon le site officiel, Data Pitch s'adresse "aux organisations qui veulent explorer des approches sur l'innovation ouverte avec des données".

Un fond de 7,1 million d'euros

Après une première initiative similaire considérée comme fructueuse en 2014, La Commission européenne s'est engagée à alimenter un fond de 7,1 millions d'euros pour des projets spécialisés dans les données dans les trois prochaines années. Le programme Data Pitch doit ainsi permettre à une cinquantaine de startups et de petites et moyennes entreprises de lever des sommes à hauteur d'environ 100.000 euros. Selon le site spécialisé Techcrunch, les entrepreneurs pourraient bénéficier notamment de séances de conseils et d'accompagnement réalisées par des mentors ou encore de l'accès à des données du secteur privé et public. Dans un communiqué, la Commission a rappelé que :

"L'ambition est de créer un écosystème d'innovation pour l'Europe, où des grands groupes peuvent travailler avec des jeunes entreprises 'agiles" pour innover et apprendre les uns des autres, en utilisant des données comme levier pour résoudre les problèmes."

Cette initiative s'inscrit dans un plus large programme européen d'innovation et de recherche débuté en 2014 et appelé "Horizon 2020". Le projet doit être encadré entre autres par l'université de Southampton, l'Open Data Institute ou la plateforme française Dawex, spécialisée dans la monétisation et l'acquisition des données "sans intermédiaire pour les entreprises et les acteurs publics".

Des enjeux économiques et sociétaux

Les priorités mises en avant dans le programme d'accélération concernent des secteurs précis tels que :

les smart cities

l'alimentation et l'agriculture

la santé et le bien-être

le commerce de détail

les données personnelles

l'eTourisme

la finance et les télécoms

Des hackathons orientés sur la réutilisation des données ("Datathons") sont prévus durant les semaines à venir pour mieux définir les enjeux de ce programme et participer à ce vaste mouvement européen. :

"A l'ère du numérique, chaque organisation privée ou publique, petite ou grande, génère ses propres jeux de données. Aucune d'entre elles n'a la possibilité d'utiliser ces données de manière efficace. [...] Nous voulons mettre en place un modèle d'innovation ouverte et l'appliquer à l'échelle européenne. Nous voulons associer les esprits d'entreprise les plus créatifs dans les 28 pays et les aider à relever des défis avec des données pour les sujets qui comptent pour l'économie, l'environnement, la science et la société toute entière", a déclaré la professeure de science informatique a l'université de Southampton et directrice du programme d'accélération Elena Simperl.

Les entreprises qui souhaitent postuler doivent remplir certains critères :

être inscrit auprès de la Commission européenne

avoir moins de 250 employés

avoir un chiffre d'affaires de moins de 50 millions d'euros

seules les sociétés individuelles sont acceptées, les consortium ne sont pas autorisés

les Etats éligibles sont membres de l'Union européenne

Une porte-parole de la Commission européenne a déclaré que les entreprises du Royaume-Uni pouvaient postuler au programme de financement et d'accélération. Si cette initiative a été saluée par des acteurs du numérique, les montants engagés relativement modestes pourraientt s'avérer insuffisants pour faire face à une concurrence mondiale très importante.

Infos pratiques : un premier appel à projets est ouvert du 1er juillet au 31 août 2017. Un deuxième appel à projets doit avoir lieu au cours de l'été 2018. Les entreprises les plus convaincantes doivent être sélectionnées en octobre et novembre 2017. Le programme d'accompagnement doit débuter en décembre 2017 pour une durée de six mois.