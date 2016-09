Le coeur artificiel est-il enfin viable ?

Remplacer le cœur défaillant par un cœur artificiel total et définitif : une nécessité extrême aujourd'hui peut-être à portée de main. L'espoir est immense car aujourd'hui il n'y a pas assez de cœurs disponibles pour combler les besoins en transplantations cardiaques. Ce projet de cœur artificiel est-il réaliste ? Jusqu'à présent, seule une entreprise américaine proposait un cœur déjà utilisé par 1.500 personnes dans le monde, mais il n'est que temporaire.

En 2016, un patient équipé du cœur artificiel intégré et total français Carmat, qui devait être permanent, décède au bout de deux mois. Avant lui, trois autres n'ont pas survécu plus de 9 mois. Et pourtant le cœur Carmat est sans doute le plus avancé au monde. Et en Allemagne, un projet public de cœur artificiel plus récent existe avec des résultats encourageants. Quand réussira-t-on à faire un cœur artificiel total et définitif viable ?