Les éclaireurs de la médecine de demain

Grâce à leurs travaux, même les maladies les plus graves ne semblent plus une fatalité. Ils dessinent peu à peu la médecine de demain. Mieux diagnostiquer et guérir certains cancers, utiliser la robotique pour créer des organes artificiels ou des membres bioniques, la recherche médicale repousse sans cesse les limites. Nous verrons des avancées spectaculaires : des singes qui remarchent grâce à des implants, des robots d'une précision inégalée et qui repoussent les limites de la chirurgie, jusqu'aux membres bioniques qui vont au-delà des performances humaines...