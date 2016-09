Nos collègues,... les robots

Fin janvier 2016 à Davos, le Forum économique mondial s'est penché sur le phénomène de la quatrième révolution industrielle et sur les incidences négatives que la robotisation, l'automatisation, la numérisation et l'intelligence artificielle auront sur le marché du travail. Rien qu'en Allemagne, ces innovations menaceraient dix-huit millions d'emplois.

Deux camps sont donc désormais en présence : les optimistes et les pessimistes. Les premiers espèrent la suppression des tâches pénibles et répétitives, une aide précieuse pour les personnes atteintes d'un handicap, des gains de productivité, la valorisation de la créativité. Les seconds redoutent la montée du chômage, la fin du salariat, la paupérisation de la classe moyenne, une surveillance accrue des individus, la prééminence des algorithmes dans les opérations financières et l'impossibilité de faire la différence entre réalité et univers virtuel. De plus, le retard déjà accumulé par les États en matière de contrôle des avancées technologiques les rendrait absolument impuissants à maîtriser ces évolutions.

Deux pour le prix d'un

À Berlin, Paris, New York, San Francisco ou encore Tokyo, le documentariste Klaus Martens interroge les nombreux acteurs de ces mutations profondes, qu'ils soient ministres, consultants, banquiers, politologues ou ingénieurs, et dont le plus fascinant (ou inquiétant) d'entre eux, le professeur Hiroshi Ishiguro, est expert en androïdes à l'université d'Osaka. À moins qu'il ne s'agisse pas de son double robotique, qu'il a créé à son image ?