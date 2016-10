Et si le futur était déjà sous nos yeux, et ce depuis toujours ? Et si, plutôt que de l'attribuer sans cesse aux nouvelles technologies, l'avenir n'était pas tout simplement dans la terre ? C'est l'idée véhiculée par la permaculture, alternative à l'agriculture traditionnelle et qui prône une harmonie totale avec la nature et les animaux.

Reportage sur la plus traditionnelle des techniques pour chouchouter note terre.