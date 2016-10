Robin Murphy, la "maman" des robots sauveteurs

À chaque catastrophe, naturelle ou humanitaire, elle arrive à la rescousse avec son armada de robots innovants. L'ingénieure Robin Murphy, parmi les femmes les plus innovantes de la planète, développe des robots pour assister les équipes de premiers secours en cas de désastre à grande échelle. Autonomes ou contrôlés à distance, ils peuvent s'aventurer dans les zones inaccessibles en un temps record pour aider à sauver des vies !

>> VIDEO Robin Murphy: These robots come to the rescue after a disaster (TED)