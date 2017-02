Sous-locations abusives sur Airbnb : un juge condamne des propriétaires

C'est un retournement de situation assez inattendu. Le juge de Nogent-sur-Marne a rendu ce mardi sa décision dans une affaire de sous-location abusive réalisée en 2016. Or, contre toute attente, le juge a donné raison aux locataires ayant sous-loué leur logement sans l'autorisation de leur propriétaire - ce que la plateforme Airbnb interdit - et a condamné les propriétaires à rembourser les frais d'avocats engagés ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour rappel, un couple de propriétaires a demandé la résiliation du bail les liant à leurs locataires ayant sous-loué, via la plateforme Airbnb, leur maison de Fontenay-sous-Bois, dans le Val de Marne, en région parisienne, sans leur autorisation, en plus du remboursement des sommes perçues. Etant donné que la charte d'Airbnb impose aux locataires de ne pas sous-louer leur logis sans l'accord du propriétaire, on pouvait s'attendre à ce que le propriétaire obtienne gain de cause dans cette affaire. Et que cela risque potentiellement de faire vaciller le modèle Airbnb. Que nenni.

Mais alors pourquoi le juge a-t-il donné raison aux locataires ? Car il a écarté les preuves apportées par l'avocat des propriétaires, Maître Jonathan Bellaiche. Il est ainsi reproché à ce dernier d'avoir fourni le relevé de transactions, que la plateforme Airbnb lui a transmis, et faisant état d'une mise en location de 9 jours à compter du 10 juillet 2016 pour le prix de 847 euros. La copie des minutes mentionne ainsi que :

"Le relevé de transaction Airbnb doit être écarté des débats comme ayant été obtenu de manière illicite dès lors que l'ordonnance sur requête autorisait simplement la désignation d'un huissier et la mise sous séquestre des documents collectés et non leur obtention directe auprès du prestataire (...)"

Le juge cautionne-t-il les sous-locations abusives ?

Il a par ailleurs estimé que la période de la sous-location était trop faible pour attester d'un préjudice pour le propriétaire, qui ne pouvait, par ailleurs pas demander la résiliation du bail pour un tel motif :

"A supposer que le relevé de transaction soit retenu comme un mode de preuve licite, une sous-location ponctuelle, de durée très limitée, ne saurait entraîner la résiliation du bail alors qu'au surplus, elles ont retiré toute annonce dès réception des mises en demeure des époux et qu'aucun autre manquement ne leur est imputé, que la perception de sous-loyers n'est pas préjudiciable aux bailleurs et que leur restitution permettrait leur enrichissement sans cause, que la réalité d'un préjudice moral pour neuf jours de sous-location n'est pas démontré."

Coup de théâtre : c'est finalement le propriétaire qui a été condamné. Ce qui laisse penser que les locataires peuvent en toute tranquillité sous-louer leur logement dans le dos de leur propriétaire, pourvu que ce soit fait avec parcimonie, et d'arrêter quand ils se font pincer.