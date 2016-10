Startups : le Prix La Tribune Jeune Entrepreneur 2017, c'est parti !

10 Vins, Pradeo, Michel & Augustin, iAdvize, BrocanteLab, Des bras en plus, Spartoo, Genymobile... Ces startups françaises ont deux points communs : toutes sont des leaders dans leur domaine, et toutes ont gagné le Prix La Tribune Jeune Entrepreneur (PLTJE). Si vous êtes entrepreneur(e) et que vous avez moins de 40 ans, vous pouvez dès à présent tenter de les rejoindre et postuler jusqu'au 30 novembre pour la 5e édition du PLTJE.

Le PLTJE, c'est quoi ?

Créé en 2013, le Prix La Tribune Jeune Entrepreneur vise à révéler de région en région les jeunes pousses les plus innovantes. Ces entrepreneurs, représentant le dynamisme de la French Tech, sont sélectionnés par La Tribune et par un jury de partenaires engagés dans la transformation digitale de l'économie. Pour l'édition 2017, BNP Paribas, AG2R La Mondiale, Audecia, Bpifrance et EDF Entreprises feront partie de ce jury.

En 2016, les sept lauréats, issus de toute la France, ont pu bénéficier de la visibilité médiatique du concours, de 30.000 euros d'annonces publicitaires sur tous les supports de La Tribune (latribune.fr, l'hebdomadaire La Tribune), ainsi que d'un voyage au DLD Tel Aviv Innovation Festival, qui s'est tenu fin septembre.

La sélection

Les entrepreneurs doivent avoir moins de 40 ans et diriger une startup. Dans un premier temps, la sélection est régionale. Dans chaque grande région (Ouest, Ile-de-France, Nord-Est, Centre-Est, Sud Ouest, Centre Sud, Sud Est), le jury sélectionne sept entrepreneurs, un gagnant par catégorie (voir plus bas).

Puis ces gagnants se retrouvent à Paris pour la grande finale, où ils affrontent les gagnants des autres régions dans leur catégorie. Les lauréats sont dévoilés lors d'une grande soirée de remise des prix, qui s'est tenue en 2015 et 2016 au Grand Rex, à Paris, en présence d'invités prestigieux. Au final, le PLTJE récompense sept grands gagnants.

Les catégories

Les entrepreneurs peuvent postuler dans l'une des sept catégories suivantes : Green Business, Industrie, Culture & Médias, Santé, Nouveaux Services (commerce, e-commerce, services administratifs, transports, économie sociale et solidaire...), Numérique (télécoms, informatique, Internet...) et Start (jeunes pousses dans tous les domaines lancées il y a moins d'un an).

Pour davantage d'informations sur les catégories, les modalités du concours et pour postuler, rendez-vous sur le site pltje.latribune.fr.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 novembre 2016. A vos claviers !