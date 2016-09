Un piège à moustique innovant

Grâce à Pierre Bellagambi et Simon Lillamand, c'est peut-être la fin des piqûres de moustiques porteurs de maladies comme Zika ! Les deux ingénieurs ont mis au point une borne un peu particulière... Elle est capable de duper les moustiques et de les attirer dans un piège. Arrivé à proximité, le moustique est capturé par un aspirateur et est emprisonné dans un filet d'où il ne peut plus s'échapper. Efficace !