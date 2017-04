WineTech : Vente-privée s'offre Le Petit Ballon

Belle prise pour Vente-privee.com. Le site français de déstockage en ligne a annoncé jeudi avoir pris "une participation majoritaire" dans la jeune pousse Le Petit Ballon créée en 2011 par Martin Ohannessian. Sans dévoiler le niveau de cette prise de participation, les deux e-commerçants précisent que les dirigeants de la startup continueront à piloter leur entreprise de manière autonome. Le concept principal reste la commercialisation d'abonnements à des coffrets (de deux bouteilles de vin) mensuels, comme le font Le Pourboire ou encore Vinaddict. Mais ils ont diversifié leur offre en ouvrant notamment une boutique physique dans le 8ème arrondissement de Paris. Et il est également possible de commander en ligne sur leur site, sans abonnement, donc.

"A travers ce partenariat, les équipes des deux entreprises travailleront toutes les synergies pour repenser l'expérience utilisateur et détecter de nouvelles opportunités d'innovation sur le secteur, en s'appuyant sur le savoir-faire différenciant des équipes du Petit Ballon, et l'expertise e-commerce de vente-privée, leader de la vente de vin en ligne", indiquent les deux sociétés dans un communiqué commun.

5 millions de bouteilles vendues en 2016 sur Vente-privee.com

Les 30 millions de membres français de Vente-privee.com pourront ainsi accéder à une offre étoffée de vins, "des grandes maisons aux vignerons plus confidentiels". Car le site de Jacques-Antoine Granjon propose une offre de déstockage en ligne de vins et spiritueux depuis 2007. Il a vendu 5 millions de bouteilles l'an dernier, pour un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros (+20% par rapport à 2015) sur ce seul secteur. Or le vin représente aujourd'hui 5% des offres proposées par le site, qui a, au total, réalisé 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2016.

De son côté, Le Petit Ballon, qui rassemble 60.000 abonnés, a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros. Désormais, la jeune WineTech pourra bénéficier de la puissance du trafic du site de Jacques-Antoine Granjon et de ses 4,5 millions de visiteurs uniques quotidiens. De quoi accroître sa force de frappe sur le marché de la WineTech où de jeunes pousses telles que Les Grappes, Vinify, MyVitibox, Twil ou autres Avenue des Vins, ambitionnent de révolutionner les usages en matière de distribution et de consommation de vin.

