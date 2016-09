Apple : des transactions dÃ©sormais possibles via iMessage

Rembourser un ami pour une course ou envoyer de l'argent à un proche à l'étranger, tout cela est désormais possible par un simple message. Les utilisateurs d'iPhone peuvent envoyer dollars, euros, livres sterling et Bitcoins à n'importe qui, n'importe où, via le système de messagerie iMessage.

Depuis la sortie de l'iOS 10 mardi, l'application phare d'Apple, qui concentre près de 200.000 messages par seconde, intègre la solution de paiement en peer-to-peer (pair à pair en français) de l'Américain Circle. Cette société, cise à Boston, à l'ambition de rendre le paiement par Internet aussi facile et aussi courant que le partage de photos et de vidéos. En Europe, Circle ne détient de licence d'exploitation qu'au Royaume-Uni et devrait s'élargir à d'autres pays d'ici la fin de l'année.

iMessage sur les traces de WeChat

Pour utiliser le service, l'utilisateur doit d'abord enregistrer sa carte bancaire. Concernant le receveur des fonds, s'il dispose également de l'iOS 10, il peut créditer directement son compte en banque ou un portefeuille de Bitcoin, détaille Forbes. Les détenteurs d'une version antérieure de l'iOS ou d'un téléphone Android peuvent également recevoir de l'argent. Simplement, une URL leur sera envoyée pour suivre une autre procédure. Enfin, pour ceux dont la monnaie locale est autre que celles proposées par l'application, ils pourront l'échanger.

L'application iMessage n'est en revanche pas la première à intégrer une solution de payement social. Le Chinois WeChat a connu "une croissance fulgurante lorsqu'elle a ajouté des services financiers, de paiement et d'autres encore", rappelle Forbes.

Une tendance des services de paiement en ligne

Intégrer des solutions de paiement dans leur application phare est devenue une tendance chez les géants de l'Internet. En 2013, Google a mis en place un système de paiement en ligne via sa messagerie Gmail, mais le procédé n'a rencontré qu'un succès limité. De même, Facebook a annoncé lundi une nouvelle option disponible sur son application Messenger, qui permet de réaliser des achats en ligne.

Côté français, la startup Lydia offre un service de paiement via son smartphone. Une fois sa carte bancaire enregistrée, l'utilisateur peut générer un QR code qui sera scanné par le commerçant, lui-même détenteur de l'application. Fin 2015, 90.000 personnes utilisaient ce service pour leurs achats.