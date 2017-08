Chine : une fusion donne naissance au géant de la livraison de repas

Juchés sur des vélos électriques ou des scooters, en uniforme coloré, les livreurs de Baidu Waimai et Ele.me (dont le nom signifie: "Avez-vous faim?") sont omniprésents dans les métropoles chinoises, où le secteur de la livraison de repas à bondi de concert avec l'usage des paiements électroniques mobiles. Ele.me a indiqué dans un communiqué qu'il allait prendre le contrôle de Baidu Waimai, mais que ce dernier -un service du géant de l'internet chinois Baidu- pourrait continuer d'opérer sous son propre nom avec la même équipe de direction.

Les conditions financières de l'opération non précisées

Le quotidien financier China Business News a estimé que l'acquisition pourrait être financée à la fois en numéraire et en actions de Ele.me, pour un montant total représentant une valorisation entre 425 et 680 millions de dollars pour Baidu Waimai. Alibaba, numéro un de la vente en ligne en Chine, et son bras financier Ant Financial avaient investi l'an dernier 1,25 milliard de dollars dans Ele.me. L'agence Bloomberg avait rapporté en mai qu'ils envisageaient d'injecter un milliard de dollars supplémentaire dans l'entreprise.

Le secteur de la livraison de repas a connu en Chine un essor fulgurant ces deux dernières années, à mesure que se popularisaient des solutions de paiement en ligne avec téléphone portable, notamment via l'application Alipay développée avec l'appui d'Alibaba. Mais une concurrence féroce, à coup de promotions diverses, oppose les trois grands acteurs du marché: Ele.me, Baidu Waimai et Meituan Waimai -lesquels font figure de pionniers face au récent essor de firmes européennes telles que Deliveroo.

42% du marché pour la filiale d'Alibaba

Avec quelque 260 millions d'usagers revendiqués à travers 2.000 villes, Ele.me contrôle 42% du marché chinois des livraisons de plats à domicile, selon le cabinet Analysys International. Baidu Waimai fait figure de petit poucet, avec 13% de parts de marché.

En fusionnant, les deux pourront concentrer leur énergie à affronter leur concurrent commun Meituan, le numéro deux du marché avec 41% de parts.

Meituan-Dianping -un service proposant commandes et livraisons de plats mais également des recommandations et critiques de restaurants par ses usagers- est assuré par Tencent, un autre géant de l'internet chinois et l'opérateur de la très populaire messagerie téléphonique WeChat.

(avec agences)