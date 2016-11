Comment Facebook empiète sur les plates-bandes de LinkedIn

Chez Microsoft, la nouvelle a dû être accueillie difficilement. Le géant de l'Internet, qui opère actuellement le rachat de LinkedIn pour 26 milliards de dollars, risque de voir émerger un nouveau concurrent au réseau social professionnel. Et pas des moindres, puisqu'il s'agit de Facebook, selon le site d'information américain Tech Crunch.

Observant un nombre important d'offres publiées, par les TPE et PME notamment, le réseau social a décidé de se pencher sur la question d'un service dédié. "Nous testons une option pour les administrateurs des pages entreprises, afin de créer des posts d'offres d'emploi et de recevoir des candidatures", confirme un porte-parole de Facebook à Tech Crunch.

Des posts avec un bouton "Candidater"

Concrètement, sur sa page Facebook une entreprise disposera d'un onglet "Emploi", où elle pourra publier l'ensemble de ses offres. À termes, le réseau social prévoirait même la création d'une page entreprise standard dédiée aux posts d'offres d'emploi.

Chacune de ces publications sera dotée d'un bouton "Candidater", permettant aux intéressés d'envoyer instantanément une candidature, pré-remplies des informations publiques disponibles sur leur profil. Les entreprises pourraient la recevoir sur Facebook Messenger, les poussant à utiliser toujours plus la plateforme de chat du réseau social.

Or, celle-ci est aussi très utilisée pour la relation client et pourrait rendre le travail des administrateurs plus compliqué. Ainsi, "l'option potentielle de transférer les candidatures sur l'adresse e-mail du recruteur devrait mieux fonctionner", note Tech Crunch.

1,8 milliard de membres Facebook contre 467 millions sur LinkedIn

Facebook a déjà réfléchi à la monétisation de son nouvel outil. À la manière des posts sponsorisés, il compte proposer aux entreprises de trouver plus facilement un candidat, en publiant les offres sur les fils d'actualité des profils les plus adéquats.

Cette option payante ressemble peu ou prou au modèle de LinkedIn. Or les deux réseaux sociaux n'ont pas la même force de frappe. La nouvelle filiale de Microsoft détient 467 millions de membres, contre près de 1,8 milliard pour Facebook.

Certes LinkedIn est spécialisé sur le marché du travail, mais les utilisateurs s'y rendent surtout lorsqu'ils actualisent leur profil ou lorsqu'ils sont en recherche d'emploi. À l'inverse, Facebook peut atteindre des personnes qui ne sont pas sur le marché, mais qui pourraient être intéressées par d'autres opportunités.

La principale barrière de Facebook sera de convaincre les utilisateurs de candidater. La plateforme de Mark Zuckerberg est avant tout utilisée pour partager des éléments de sa vie privée, comme des photos de soirées ou de vacances. À moins de se créer une page Facebook spécialement pour sa recherche d'emploi.

Le BtoB pour monétiser les services de Facebook

Alors que Microsoft fait l'acquisition de LinkedIn pour renforcer son offre BtoB, en liant le réseau social au pack Office, la future option de Facebook prouve que lui aussi veut être présent sur ce segment. Une stratégie déjà entamée le moins dernier, avec le lancement du réseau social d'entreprise Facebook Worketplace.

De manière générale, cette nouvelle offre s'inscrit dans la stratégie de Facebook de monétisation de ses services. Celle-ci devrait permettre d'augmenter ses revenus publicitaires.

