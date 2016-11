E-commerce : eBay veut séduire les acheteurs sur smartphone avec le "Mobile Wednesday"

Après le "Prime Day" du concurrent Amazon, le "Single Day" du géant chinois Alibaba... eBay lance le "Mobile Wednesday" ce mercredi, à la veille de Thanksgiving. Le site d'e-commerce, qui revendique 165 millions d'acheteurs actifs dans le monde, espère convaincre les Américains pour les achats de dernière minute. Pour se démarquer de ses concurrents, eBay mise sur le smartphone.

La société américaine va proposer des soldes "créées exclusivement pour les consommateurs mobiles en utilisant l'application eBay". A partir de jeudi, des "centaines d'offres" seront proposées toutes les deux heures. Objectif : rendre le shopping "plus facile en étant sur la route". Car près de 49 millions d'Américains devraient prendre la route des vacances ce mercredi. Du jamais vu depuis 2007, selon l'Association américaine des automobilistes.

"Une partie de nos meilleures ventes ont été réalisées mercredi avant Thanksgiving", a expliqué à Bloomberg Hal Lawton, vice-président senior d'eBay en Amérique du Nord. "Nous voulons embrasser cette tendance et générer un certain buzz. Si les gens s'apprêtent à être sur leur mobile ce jour-là, alors que pouvons-nous faire pour en profiter ? Nous voulons être là pour leur faire faire du shopping pendant qu'ils voyagent."

Recommandations personnalisées et chatbot

Le site d'e-commerce a modernisé son application mi-novembre afin de se préparer pour les vacances de Thanksgiving, l'une des plus grande période de soldes de l'année. eBay a lancé la fonction "#GiftGoals" qui permet la recommandation de cadeaux selon douze profils type, du "gourou du bien-être" à "l'ami gourmand". Sur l'application de messagerie instantanée Facebook Messenger, eBay va proposer un chatbot - logiciel automatisé qui permet de simuler une conversation, comme si un être humain s'adressait directement au consommateur.

Avec le développement d'applications plus rapides et plus simples, les sites d'e-commerce espèrent déclencher l'achat plus facilement et toucher les jeunes consommateurs. Selon eMarketer, 165.8 millions d'Américains, âgés de 14 ans et plus, ont fait du shopping (acheter, comparer ou rechercher des produits) sur smartphone cette année.

