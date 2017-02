"Fake News" : des professeurs américains lancent la résistance

Après les géants de l'Internet, la bataille contre les "Fake News", ces fausses informations qui circulent en particulier sur la toile, se poursuit dans les salles de classe. Aux Etats-Unis, des enseignants de l'école primaire à l'université ont décidé d'inscrire dans leur cours une éducation à l'information, rapporte l'Associated Press (AP). L'idée est d'apprendre aux élèves, futurs consommateurs d'actualité, à distinguer les faits de la fiction.

Pour l'instant il ne s'agit que d'initiatives individuelles, mais le phénomène pourrait s'étendre. Un membre de l'Assemblée de Californie a proposé un texte en janvier, visant à introduire dans le code de l'Education de l'Etat la mise en place d'un cours de "civic online reasoning" ("critique civique en ligne", en français). L'enseignement s'adresserait au élèves du collège à la terminale.

Les jeunes ont des difficultés à identifier ce qui relève de l'information

"Un agent du FBI enquêtant sur Hillary Clinton retrouvé mort", "le pape François soutient la candidature de Donald Trump à la Maison-Blanche"... la propagation d'informations fausses durant la présidentielle américain a fait polémique au lendemain de la victoire du candidat républicain.

L'enjeu est d'autant plus important que les jeunes sont particulièrement crédules face aux informations qu'ils consultent en ligne. Une étude réalisée par des chercheurs de la Stanford Graduate School of Education a démontré par exemple que plus de 80% des collégiens interrogés se sont révélés incapables de distinguer une publicité native d'un véritable article de presse, malgré la présence de mots-clés comme "contenu sponsorisé" en tête de page.

De même, près du tiers des lycéens interrogés ont déclaré faire plus confiance à un article publié sur Facebook par un compte imitant Fox News qu'à un article du compte Facebook "vérifié" à cause d'éléments graphiques. Pourtant le premier est faux alors que le second est authentique.

Une éducation civique à la consommation de l'information

Il semble ainsi nécessaire de mettre en place une éducation civique autour de la consommation de l'information, qui ne doit pas concerner que les aspirants journalistes mais bien l'ensemble des élèves.

Aux Etats-Unis, l'université Stony Brook (New-York) plaide depuis plus d'une décennie pour l'introduction de ce type d'enseignements dans les programmes scolaires. Son école de journalisme vient d'établir un partenariat avec l'université de Hong-Kong pour lancer un cours en ligne gratuit sur ce sujet.