Google suspend son projet de téléphone en kit

Après plus de deux années de développement, Google a suspendu son projet Ara de téléphone en kit explique Reuters. Le but de ce projet était de fabriquer un téléphone modulable que les utilisateurs pourraient personnaliser à l'aide de composants remplaçables. Le groupe de Moutain View avait annoncé au printemps dernier une commercialisation pour 2017, après avoir plusieurs fois reporté la date comme l'expliquait NextInpact.

Le projet de téléphone en kit avait suscité un véritable enthousiasme dans la communauté Tech pour son potentiel de prolongement de durée de vie des composants et une réduction des déchets électroniques. Mais ce type de technologie "rencontre des difficultés pour se faire une place sur le marché à cause de ces éléments interchangeables qui sont coûteux à produire" rappelle Bob O'Donnell du centre de recherche Technalysis, ajoutant qu'il n'était pas surpris que Google suspende Ara.

Un projet ambitieux loin d'être arrêté

Pour s'attaquer au marché de la téléphonie mobile, le responsable du projet Paul Eremenko avait expliqué à The Verge en 2014 que l'un des buts de Ara "était de démocratiser l'écosystème des composants, le briser, pour supprimer certains intermédiaires comme les fabricants des éléments d'origine (OEM) ". L'idée était de mettre en relation directe des concepteurs d'éléments et des clients. Le groupe californien devait fournir un appareil de base avec un écran, une batterie, un processeur, et un module wi-fi pour la somme de 50 dollars. Son but : fournir un téléphone accessible pour cinq milliards de personnes dans le monde.

Malgré cette annonce, plusieurs sources indiquent que les rêves de Google pour le développement du téléphone modulaire sont loin d'être éteints. La société californienne pourrait accorder les brevets d'exploitation de ses recherches à d'autres fabricants de téléphones. Par ailleurs, des projets similaires ont vu le jour comme le PuzzlePhone développé par une société finlandaise, séparable en trois parties, et censé être durable écologiquement. Le grand défi pour démocratiser ce type d'appareil est cependant loin d'être rempli.