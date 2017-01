Google va permettre de lancer des recherches hors-ligne sur mobile

Dans le métro, au cœur d'une zone blanche... les situations aux connexions internet aléatoires ne sont pas rares. Pour permettre aux utilisateurs de gagner du temps et de leur éviter de rester les yeux river sur leur smartphone en espérant que la page se charge, Google va lancer une nouvelle mise à jour de son application.

L'option est détaillée par Shekhar Sharad, producteur manager chez le géant du web. Dans un blog-post, il explique que les recherches faites hors-ligne, même si elles échouent, Google va désormais les enregistrer et chargera les résultats dès qu'une connexion suffisante sera disponible. Enfin, l'application notifiera l'utilisateur, une fois les résultats disponibles (voir l'exemple dans le gif ci-dessous).

(source : blog.google)

Disponible uniquement sur Android

Question consommation de la batterie et des données "pas d'inquiétude", assure Shekhar Sharad. "Cette option ne va pas épuiser [la] batterie, et en rationalisant la recherche de pages, elle minimaliste l'impact sur l'utilisation de données." En plus de gagner du temps, l'option permet donc d'économiser sur son forfait internet.

Pour en profiter, il faut détenir la dernière version de l'application Google sur Android. Rien n'a pour l'instant été annoncé concernant la version disponible sur l'iOS d'Apple.