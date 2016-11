Harcèlement : Twitter lance un nouvel outil contre cette pratique en ligne

"Le niveau d'abus, de menaces et de harcèlement que nous avons constaté sur internet a sérieusement augmenté ces dernières années", indique Twitter dans un communiqué.

Le nouvel outil étend la fonction "mute", qui permet de bloquer les comptes de "trolls" ou d'utilisateurs envoyant des messages inappropriés. Plus direct, il permettra aussi de signaler les abus dont sont victimes d'autres utilisateurs.

"Nous développons la fonction mute là où les gens en ont le plus besoin: dans leurs notifications", poursuit le communiqué. "Nous vous permettons de bloquer des mots-clés, des phrases, et même une conversation entière à propos de laquelle vous ne voulez pas voir les notifications", poursuit le réseau social, précisant que cet outil serait mis en place "dans les jours à venir".

Les équipes de Twitter ont été sensibilisées à ces nouvelles politiques, avec des séances de formation destinées à mieux comprendre les commentaires dans certains contextes culturels ou historiques.

"C'est une fonctionnalité que beaucoup d'entre vous nous ont demandée, et nous allons continuer à écouter pour la rendre meilleure et plus simple au fil du temps", note le représentant de Twitter.

Plusieurs exemples récents d'abus

L'augmentation du nombre de commentaires inappropriés oblige les réseaux sociaux à jongler pour trouver un équilibre entre liberté d'expression et harcèlement.

En juillet dernier, l'actrice Leslie Jones, une des vedettes du film "Ghostbusters", a quitté Twitter après avoir selon elle reçu un flot de commentaires désobligeants initiés par un éditeur du site d'informations conservateur Breitbart.

"Ces comportements découragent les gens de participer sur Twitter, ou d'autres sites. Les conduites abusives restreignent les chances de voir et de partager différentes perspectives sur un sujet, un élément que nous considérons capital pour avancer. Dans le pire des cas, ce type de conduite est une menace pour la dignité humaine que nous devons tous protéger", selon réseau social.

Twitter se dit ainsi "ouvert à toute personne et à toute opinion", notant cependant que "nous avons constaté une tendance à l'augmentation du nombre de personnes qui se servent de cette ouverture et utilisent Twitter pour injurier les autres".

"Nous ne nous attendons pas à ce que cette annonce permette de soudainement supprimer tout commentaire abusif de Twitter. Aucune action de notre part ne pourra y parvenir. Mais nous nous engageons à améliorer rapidement Twitter en nous basant sur tout ce que nous observons et apprenons", conclut le représentant du réseau social.

Le nouvel outil mis en place par Twitter se rapproche de celui lancé en septembre par le réseau social de partage de photos Instagram, propriété de Facebook.

Instagram permet de créer des listes de mots qui, s'ils sont utilisés dans les commentaires d'une image, masquent automatiquement ces commentaires indésirables.