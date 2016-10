Imzy : des anciens de Reddit veulent lancer un réseau social "bienveillant"

Après avoir rodé sa version bêta pendant sept mois, le réseau social Imzy s'est officiellement lancé cette semaine. Il a été fondé par six anciens de Reddit, dont Dan McComas, président d'Imzy, qui a quitté le réseau social en juillet dernier. Imzy a fait une levée de fonds de 8 millions de dollars auprès d'Index Ventures. Le réseau social, qui se dit basé sur la "bienveillance", promet d'éradiquer les trolls - rien que ça.

Le fondateur assure vouloir réussir là où Reddit a échoué : en supprimant tous les contenus abusifs qu'il a observé lorsqu'il y travaillait, affirme le New York Times. "Je me suis demandé ce qu'il se passait, raconte Dan McComas. Est-ce que c'est à cause d'internet ? Ou les gens sont-ils juste méchants ?"

50.000 utilisateurs de la version bêta

Comme Reddit, Imzy repose sur des discussions entre communautés sur des intérêts communs. Chaque utilisateur doit faire une demande spécifique avant de rejoindre la conversation et ne peut utiliser qu'un seul pseudonyme. Une démarche qui permet de limiter les trolls selon Dan McComas.

Le fondateur assure que si les membres s'impliquent alors régulièrement dans la discussion, cela permettra d'éviter les commentaires malveillants. Imzy a également passé des partenariats avec des célébrités, comme l'actrice Lena Dunham, pour qu'ils apportent leur propre communauté sur le réseau social.

Imzy repose aussi sur un système d'invitation, visant à limiter l'augmentation rapide du nombre d'utilisateurs. Et une fois membre, il est possible d'inviter seulement "une poignée d'amis", précise le New York Times. Imzy revendique 50.000 utilisateurs depuis son lancement en version bêta, dont 50 à 60% sont actifs chaque semaine, selon The Verge.

Imzy veut vivre grâce aux pourboires de ses utilisateurs

Pour générer des revenus, Imzy assure vouloir se passer de la publicité... et compte sur la générosité de ses utilisateurs. Les membres du réseau pourront s'échanger de l'argent entre eux, sous forme de pourboires. Dan McComas avait déjà monétisé les échanges entre internautes avec sa création Redditgifts, permettant de s'échanger des cadeaux. Imzy prélèvera une commission dont le montant n'a pas été dévoilé sur tous les échanges d'argent.

Reddit compte 240 millions d'utilisateurs, avec un temps de visite de 13 minutes environ. En avril dernier, le réseau social a annoncé la mise en place d'un outil permettant de "bloquer des utilisateurs uniquement pour les conversations privées".