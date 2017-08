Instant Articles : pour la première fois, Facebook va instaurer un abonnement payant

Vers la fin du tout gratuit sur Facebook ? Le fondateur et PDG du réseau social, Mark Zuckerberg, a confirmé mercredi vouloir instaurer un abonnement payant pour les "Instant Articles". Lancée en 2015 en France, cette fonction permet d'accélérer le temps de chargement des articles de médias sur l'application mobile de Facebook. Sans être redirigés vers la source originale, les lecteurs accèdent donc plus rapidement aux contenus - tout en restant sur le réseau social... Ce qui ne fait pas l'unanimité chez les médias. Certains d'entre eux reprochent à Facebook de capter des revenus publicitaires à leurs dépens, sans augmenter significativement leur audience. Conséquence : des médias comme Forbes ou le New York Times se sont retirés du programme en avril dernier.

"Nous allons tester de nouvelles façons d'aider les médias à développer leurs abonnements", écrit Mark Zuckerberg sur sa page personnelle Facebook. "Si les gens s'abonnent après avoir vu des articles sur Facebook, l'argent ira directement aux éditeurs qui travaillent dur pour découvrir la vérité, et Facebook ne prendra pas de commission."

Jusqu'à dix articles gratuits

Le PDG dit vouloir commencer une phase de test "un peu plus tard dans l'année avec un petit groupe de médias américains et européens". Le réseau social aux 2 milliards d'utilisateurs travaillerait avec des médias de tailles, de localisations et de business models différents, précise The Verge. L'abonnement pourrait prendre une forme de "paywall". Facebook pourrait ainsi autoriser la lecture gratuite de dix articles sur Instant Articles, avant de se voir proposer un abonnement, avançait le Wall Street Journal dans un article du 12 juin.

Cette initiative fait parti du "Facebook Journalism Project", lancé en janvier dernier. Il vise à accroître la collaboration entre les médias et le réseau social afin de développer des nouveaux formats de publications pour répondre aux usages de consommation de l'actualité.

