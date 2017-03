La réponse de Facebook face aux suicides en live-stream

À l'ère des réseaux sociaux, un phénomène nouveau est apparu : la retransmission en live de suicides. Plusieurs internautes, souvent des adolescents, ont choisi de se donner la mort en direct sur Facebook Live ces derniers mois.

Afin d'enrayer ce phénomène, Facebook a annoncé mercredi une série de nouveaux outils de prévention sur ses applications, destinés aux personnes qui "pensent peut-être au suicide" et à leurs proches.

Une intelligence artificielle pour détecter les signes avant-coureurs

Le patron du réseau social, Mark Zuckerberg, avait évoqué la question dans son manifeste Building Global Community publié mi-février:

"Pour éviter des événements malheureux, nous pouvons construire une infrastructure sociale pour aider notre communauté à identifier les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Pour ceux qui pensent au suicide ou à se faire du mal, nous avons construit une infrastructure pour donner à leurs amis et à leur communauté les outils qui pourraient leur sauver la vie."

Concrètement, des outils déjà existants sur le réseau social vont être intégrés sur Facebook Live, permettant aux personnes qui visionnent un live-stream d'interpeller son auteur ou de faire un signalement à Facebook au moindre signe. Facebook évoque également un soutien psychologique mis en place via Messenger, mais sans en préciser la teneur. Enfin, le réseau social teste une intelligence artificielle pour scanner les posts et les commentaires, afin d'identifier les signes avant-coureurs d'intentions suicidaires, explicite le Wall Street Journal.

Ces procédés étaient implicitement présentés par Mark Zuckerberg dans son manifeste:

"Il y a des milliards de posts, commentaires et messages sur nos services chaque jour, et puisqu'il est impossible de tous les passer en revue, nous le faisons une fois qu'ils nous sont signalés. Il y a eu des événements tragiques et terribles - comme les suicides, dont certains en live-stream - qui peut-être auraient pu être évité si quelqu'un avait réalisé ce qu'il était en train de se passer et nous l'avait signalé."

44.000 suicides aux États-Unis en 2015

Aux États-Unis, le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les 15-34 ans, selon les données du Centers for Disease Control and Prevention (CDC), rappelle le Wall Street Journal. Plus de 44.000 Américains se sont données la mort en 2015. Fin janvier, une adolescente de 14 ans, habitant Miami, s'est suicidée dans sa salle de bain et a filmé son acte, en direct, sur Facebook.

Le phénomène concerne aussi d'autres réseaux sociaux. En mai dernier, une jeune française de 19 ans a mis fin à ses jours en direct sur Periscope, l'application de live-stream de Twitter.

> Lire aussi : Facebook lance la fonction "community help" pour aider en cas de catastrophe