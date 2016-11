Lunettes connectées : Apple tenté par la réalité augmentée

Le projet de lunettes connectées d'Apple commence à se concrétiser. Selon Bloomberg, la marque à la Pomme serait dans une "phase d'exploration" pour prendre la succession des Google Glass, les lunettes intelligentes de la firme de Mountain View. Les binocles d'Apple pourraient concrêtement se connecter sans fil aux iPhones et diffuser des images. Si la production de masse ne semble pas à l'ordre du jour, l'entreprise pourrait présenter des premiers prototypes au plus tôt en 2018.

D'après Bloomberg, citant des personnes proches du projet, "les lunettes pourraient être le premier produit Apple à viser directement la réalité augmentée". Tim Cook, PDG d'Apple, ne cache plus son attrait pour le domaine. En juillet dernier, il avait déclaré lors d'une conférence : "Nous travaillons sur la réalité augmentée pour le long terme. Nous pensons qu'il y a de bonnes choses à faire pour les consommateurs et une grande opportunité commerciale." La marque à la Pomme développe ses acquisitions dans le domaine. En 2013, elle a acheté PrimeSense, la start-up qui a développé les capteurs de mouvements 3D pour la Kinect de Microsoft. Apple a aussi racheté les start-up spécialisées Metaio Inc. en 2015 et Flyby Media Inc. en 2016.

Eviter l'échec commercial des Google Glass

Apple doit relever plusieurs défis pour éviter l'échec commercial des Google Glass, lancées en 2013 et dont la production avait été interrompue en janvier 2015, avant même leur arrivée en France. Apple devra d'abord développer une batterie suffisamment performante et discrète. La batterie, qui se déchargeait en quelques heures, et la surchauffe de composants sur la monture faisaient parti des critiques récurrentes à l'encontre des Google Glass. Alors qu'elles permettaient de prendre un photo en un clin d'oeil, les Google Glass étaient jugées trop intrusives dans la vie privée. Et le design des lunettes semblait sorti d'un film de science-fiction des années 90 - le tout pour 1.500 dollars. Comme Snapchat et son modèle Spectacles, Apple devra s'attarder sur le style de sa création.

Après l'Apple Watch, dont les ventes sont décevantes, la marque à la Pomme poursuit sa stratégie de diversification. Celle-ci est poussée par les baisses des ventes d'iPhones, son produit vedette qui représente 65% des revenus du groupe. Alors que le marché mondial des smartphones ralentit, les ventes trimestrielles d'iPhones ont chuté de 16% sur un an en avril dernier. Une première depuis son lancement en 2007.

