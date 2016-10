Netflix reprend des couleurs après des excellents résultats (et en est le premier surpris)

Netflix a péché par excès de prudence. Au deuxième trimestre, le service de vidéo à la demande par abonnement (SVoD) avait déçu ses investisseurs avec des résultats inférieurs aux attentes, marqués par une croissance molle du nombre d'abonnés. Immédiatement sanctionné en Bourse, le leader mondial du streaming vidéo avait ensuite préféré faire profil bas en abaissant ses prévisions pour le troisième trimestre. Ce qui avait alimenté les inquiétudes des analystes sur la validité de sa stratégie.

Finalement, tout va bien pour Netflix. Lundi 17 octobre au soir, le service américain a publié des résultats largement supérieurs aux attentes, qui ont surpris jusqu'à Reed Hastings lui-même. Les gains d'abonnés de Netflix ont recommencé à accélérer au troisième trimestre (3,57 millions de nouveaux abonnés, contre 1,88 million au trimestre précédent), bien plus tôt que prévu, rassurant sur sa stratégie.

Un bond de 20% en Bourse

L'action Netflix s'envolait de presque 20% lundi soir dans les échanges électroniques suivant la clôture de Wall Street. Au total, le service revendique 86,74 millions d'abonnés dans le monde. Le plus gros de ces gains (+3,20 millions) a eu lieu sur les marchés internationaux, où le service met actuellement les bouchées doubles et où il revendique désormais 39,25 millions d'utilisateurs.

Son chiffre d'affaires mondial a grimpé de 32% à 2,3 milliards de dollars et son bénéfice net de 75% à 52 millions de dollars. Quant au bénéfice par action, la référence à Wall Street, il s'élève à 12 cents, soit le double de ce qu'espéraient les analystes, et progresse de 5 cents par rapport à la même période l'an dernier. Les 13 cents promis pour les trois derniers mois de l'année sont également bien meilleurs qu'anticipé, tout comme l'augmentation estimée du nombre d'abonnés supplémentaires (Netflix espère en gagner 5,2 millions, dont 3,75 millions à l'international)

6 milliards de dollars dans les contenus originaux en 2017

Le groupe voit entre autres dans ses bonnes performances le résultat de ses investissements croissants dans des productions originales, comme sa nouvelle série "Stranger Things" qui a séduit le public et les critiques cet été, ou la deuxième saison de "Narcos" qui a "eu un effet positif sur l'acquisition de nouveaux utilisateurs à travers tous nos marchés", assure l'entreprise dans sa lettre trimestrielle à ses actionnaires.

Il compte d'ailleurs continuer sur cette lancée, promettant pour 2017 un budget d'environ 6 milliards de dollars pour "plus de 1.000 heures" de programmation originale haut de gamme, contre 600 heures cette année.

L'investissement dans les contenus est une tendance qui dure depuis déjà plusieurs années parmi les grands acteurs de la vidéo en ligne. La société de recherche IHS Markit estimait encore lundi que Netflix et Amazon avaient plus que doublé leurs dépenses de programmation entre 2013 et 2015, dépassant même l'an dernier celles de chaînes comme CBS ou HBO.

Adieu la Chine

La seule mauvaise nouvelle du jour concerne l'échec de Netflix en Chine, qui reste l'un des seuls pays où le service n'a pas réussi à s'installer. Le groupe a même annoncé avoir renoncé à s'y lancer de manière indépendante: