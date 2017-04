Présidentielle : Facebook lance un comparateur de programmes

A moins de deux semaines du premier tour, les indécis sont encore nombreux avec plus du tiers des électeurs qui n'a toujours pas pris sa décision. Pour les aider à se faire une vision claire des propositions de chacun des onze candidats, Facebook lance ce mardi Perspectives, un outil pour comparer leur programme.

Le principe ? Lorsque les utilisateurs du réseau social consulte un article sur la politique via le fil d'actualité, un module apparaît proposant de "comparer ce que disent les candidats". En cliquant, ils sont redirigés vers une page regroupant les propositions des chacun des prétendants.

Le contenu est alimenté par les candidats

L'intégralité du contenu est alimenté par les candidats et leurs équipes. Logement, économie, énergie... tous les thèmes sont passés en revue. Pour bâtir l'outil, Facebook a travaillé en collaboration avec le Centre d'étude de la vie politique française (Cevipof), un centre de recherche rattaché à Sciences Po.

"Les propositions qui ont d'ores et déjà été renseignées par les candidats sont présentées de façon aléatoire, dans un ordre d'affichage qui change à chaque visite", précise le réseau social. Pour ceux qui sont allergiques au moindre spam, pas de panique, le module n'apparaît pas plus de plus de trois fois par jour.