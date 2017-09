Trois anciennes salariées de Google portent plainte pour discrimination

Nouveau scandale sexiste dans la Silicon Valley ? Trois ex-employées de Google ont déposé plainte, jeudi devant un tribunal de San Francisco contre le géant d'internet pour discrimination salariale. Leur objectif est de constituer une plainte en action collective de femmes ayant travaillé à Google en Californie au cours des quatre dernières années.

Les trois plaignantes - une ancienne ingénieure informatique, une ancienne spécialiste en communication et une ancienne directrice - ont exercé plusieurs fonctions au siège californien de Google, à Mountain View.

Elles accusent Google de verser des salaires moins élevés à ses employées et de confier aux femmes des tâches moins susceptibles de donner lieu à des promotions.

Des dommages importants

Kelly Dermody, avocate des trois plaignantes, a déclaré que Google n'était pas encore "entré dans le XXIe siècle", du point de vue du traitement qu'il réserve aux femmes qu'il emploie.

Les "plaignantes estiment que Google était au courant depuis longtemps de ces problèmes mais ne les pas corrigés, ce qui a causé des dommages importants à ses employés femmes", ajoutent les avocats.

Pourtant, selon la plainte, Google a contrevenu à plusieurs textes californiens, dont le "Equal Pay Act" qui défend l'égalité salariale.

Google nie les accusations

La filiale d'Alphabet par la voix d'une porte-parole de l'entreprise, a, quant à elle, réfuté ces accusations. Les "décisions de recrutement sont prises par des commissions de recrutement et de promotion et vérifiées afin de s'assurer qu'il n'y a pas de discrimination de genre", a déclaré Gina Scigliano.

Et d'ajouter :

"Nous disposons également de systèmes pour nous assurer que nous rémunérons (nos employés) de façon équitable. Mais si d'aventure, nous décelons des différences ou des problèmes individuels, nous travaillons à les régler."

La Silicon Valley gangrenée par le sexisme et les harcèlements sexuels

En janvier dernier déjà, le ministère américain du Travail avait déposé plainte contre Google, l'accusant de refuser de lui fournir les documents utiles à une enquête, engagée en septembre 2015, sur ses pratiques en matière d'égalité salariale.

Selon les derniers chiffres du groupe, 69% des salariés de Google sont des hommes et la proportion atteint même les 80% dans les emplois technologiques.

Les inégalités femmes-hommes sont depuis plusieurs années un sujet sensible dans la Silicon Valley, berceau des nouvelles technologies, un secteur largement dominé par les hommes. Les accusations de sexisme, et même de harcèlement sexuel, sont de plus en plus nombreuses et médiatisées.

En août notamment, Google avait renvoyé un ingénieur qui avait publié un texte sur un blog dans lequel il affirmait que la faible présence des femmes dans le secteur technologique s'expliquait par des facteurs "biologiques".

(avec agences)