Twitter annonce un nouveau départ d'un dirigeant

En difficulté, Twitter perd le bras droit de son patron-fondateur Jack Dorsey. Le réseau social américaina annoncé mercredi le départ d'un de ses dirigeants clés, le directeur opérationnel Adam Bain. Après avoir rejoint Twitter en 2010, il a été nommé directeur opérationnel l'an dernier.

"Adam Bain a informé l'entreprise de sa décision de démissionner du poste de directeur d'exploitation et d'explorer des opportunités en dehors de l'entreprise", a indiqué Twitter dans un communiqué.

L'action Twitter perdait 4,3% dans les transactions électroniques après-Bourse, après avoir pris 4,08% en séance. Adam Bain était en effet très apprécié tant en interne qu'à Wall Street, et ses compétences très saluées. Après avoir joué un rôle important pour développer les activités publicitaires et les efforts de monétisation de Twitter, il avait été propulsé directeur d'exploitation l'an dernier, et supervisait à ce titre un large éventail d'activités.

Adam Bain sera remplacé par Anthony Noto, directeur financier depuis 2014 et ancien de Goldman Sachs, a précisé la société, ajoutant qu'elle commencerait à chercher un nouveau directeur financier.

Hémorragie

Ce nouveau départ confirme l'hémorragie parmi l'équipe dirigeante à laquelle Twitter est confronté depuis déjà plusieurs mois, alors qu'il peine toujours dix ans après sa création à étendre son audience et à trouver un modèle économique. Le rappel aux commandes de Jack Dorsey l'an dernier n'a jusqu'ici pas suffi à relancer la croissance, pas plus que ses efforts pour simplifier le service ou développer de nouvelles offres, en particulier en mettant l'accent sur la vidéo en direct avec des retransmissions de matchs de football américain ou des débats présidentiels.

Pour tenter de dégager enfin des bénéfices en 2017, Twitter avait encore annoncé fin octobre la suppression de 9% de ses effectifs, soit environ 350 postes, ainsi que la fermeture "dans les prochains mois" de l'application de partage de courtes vidéos Vine, rachetée fin 2012.

| Lire L'application vidéo Vine intéresse des repreneurs potentiels

Twitter a par ailleurs engagé des banquiers pour chercher un repreneur. Mais la société peine à trouver des candidats au rachat. Salesforce.com est le dernier en date à avoir renoncé à Twitter, après, selon des sources, Google et Walt Disney.

>> Aller plus loin Twitter, un plan social pour mieux se vendre... ou pour rester seul ?

(avec AFP et Reuters)