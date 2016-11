iTélé : le carton rouge du CSA à Vincent Bolloré

Voilà le soutien de poids que les salariés d'iTélé, qui ont voté ce jeudi leur 19ème journée de grève, attendaient. Ce même jour, le CSA a adressé une sévère mise en garde à la direction de la chaîne du groupe Canal+ et propriété de Vivendi, dont Vincent Bolloré est le premier actionnaire avec plus de 20% du capital. Dans un communiqué au ton lapidaire, les Sages de l'audiovisuel ont dégainé deux mises en demeure. La première porte sur « sur des manquements aux exigences d'honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information, dans l'émission Morandini Live ». Un constat qui va dans le sens des grévistes d'iTélé, qui souhaitent le départ de Jean-Marc Morandini. Catapulté à l'antenne par Vincent Bolloré, dont il est proche, malgré sa mise en examen pour « corruption de mineur aggravée », celui-ci s'est notamment illustré en faisant intervenir, lors de sa première sortie, une fausse experte en politique américaine...

La seconde mise en demeure, elle, fusille « l'absence de fonctionnement effectif depuis septembre 2015 du comité d'éthique prévu dans la convention de la chaîne, chargé de contribuer au respect du principe de pluralisme ». De quoi, là-encore, donner des arguments aux journalistes frondeurs, qui réclament une charte éthique pour garantir leur indépendance. Et tout simplement avoir les moyens de faire leur travail dans un environnement correct.

Menaces de sanction

Le CSA se montre ensuite menaçant :

« Faute de remédier à ces manquements, l'éditeur s'expose à des procédures de sanction. »

S'inquiétant du bras de fer actuel entre les journalistes et la direction de la chaîne, le CSA rappelle qu'il « n'a pas compétence pour arbitrer un conflit qui relève du droit du travail ». Malgré cela, il rappelle qu'iTélé bénéficie d'« une fréquence publique », et affirme qu'il fera attention à ce que la direction « formule des propositions pour rétablir une offre de programme qui contribue au pluralisme de l'information ».

Sur le fond, le Conseil souligne qu'il « demeure très attentif » au respect des engagements pris par l'éditeur « sur la nature du service prévu par la convention ». Mais aussi et surtout à « l'absence de confusion entre information et divertissement ». Dit autrement, pas question de faire n'importe quoi sur une chaîne qui se dit d'information. Les Sages adressent là un sacré avertissement à Vincent Bolloré et à sa volonté d'intervenir sur la ligne éditoriale.