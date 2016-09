Keynote : l’iPhone 7 va-t-il permettre à Apple de revenir dans le coup ?

C'est le jour le plus important de l'année pour Apple. Ce mercredi 7 septembre à 19h, le Pdg Tim Cook va présenter les nouveaux produits et services de la marque à la Pomme lors de la traditionnelle conférence de rentrée. Un show à l'américaine parfaitement rodé pendant lequel Apple va tenter d'en mettre plein la vue avec ses nouveaux iPhones, sa nouvelle version de la montre connectée Apple Watch, son nouveau système d'exploitation mobile et ses nouveaux casques Beats, qui ont tous déjà "fuité" ces dernières semaines pour alimenter le buzz autour de l'événement. Il y aura certainement aussi quelques petites surprises, pourquoi pas dans la maison intelligente, pour faire concurrence à Amazon Echo et Google Home.

Puisqu'Apple délivre une nouvelle version de l'iPhone tous les deux ans, les regards se portent naturellement sur les deux nouveaux smartphones, l'iPhone 7 et l'iPhone 7 +. Mais cette fois, la pression est encore plus forte pour la firme à la Pomme. Après un iPhone 6 considéré comme peu innovant, Apple a clairement besoin de se donner un coup de fouet pour rester dans le coup.

L'enjeu se mesure d'abord en termes d'image. Apple doit marquer les esprits pour faire taire les voix, de plus en plus nombreuses, qui contestent sa position de leader de l'innovation au profit de Samsung, numéro 1 mondial des smartphones, qui impressionne de plus en plus dans le segment du haut de gamme grâce à sa gamme Galaxy.

Enrayer la baisse des ventes

Jusqu'à présent, Apple justifiait ses prix très élevés par son avance technologique sur ses concurrents. Le nouvel iPhone devra donc susciter du désir pour permettre à Apple de maintenir son extraordinaire croissance, qui montre déjà des signes de fatigue. Les ventes d'iPhones ont ainsi diminué lors des deux premiers trimestres de 2016. Une première depuis le lancement du premier iPhone, en 2007.

Dans un contexte du ralentissement mondial du marché du smartphone à cause de l'arrivée à maturité de grands marchés comme la Chine, la baisse des ventes (-15% sur un an au deuxième trimestre, à 40 millions d'unités, après -16% sur un an au premier trimestre, à 51 millions d'unités), est aussi synonyme de baisse des revenus et des bénéfices. Un recul gênant en raison de l'extrême dépendance d'Apple à son iPhone, qui représente près de 65% de son chiffre d'affaires. D'autant plus que le prix de vente moyen a lui aussi baissé en 2016. Le signe, selon les analystes, que les consommateurs privilégient les modèles moins haut de gamme.

Bien sûr, Apple reste extrêmement profitable et dispose toujours d'un matelas confortable de 231,5 milliards de dollars de trésorerie. "Avec plus d'un milliard d'iPhones vendus dans le monde, Apple reste la plateforme de référence pour les marques et les développeurs, estime Thomas Husson, analyste chez Forrester. Et d'ajouter : "Mais il va devoir démontrer comment il compte maintenir sa position".

Un iPhone 7 pas si innovant que ça

Pour cela, la marque à la Pomme mise sur quelques innovations pour son iPhone 7. Pour répondre au développement du marché des applications mobiles et à l'attrait des consommateurs pour la vidéo, la mémoire ne sera plus de 16Go mais de 32Go, et jusqu'à 256 Go pour les modèles les plus chers.

Les autres changements majeurs concernent la disparition de la fameuse prise jack, qui sert à brancher les écouteurs, et celui du bouton d'accueil, qui deviendra tactile. La prise jack sera remplacée des écouteurs sans fil, fournis avec l'iPhone, tandis que la firme commercialisera un nouvel adaptateur pour pouvoir utiliser les écouteurs actuels. Un changement controversé. Enfin, l'iPhone 7 met aussi l'accent sur la photo (avec un double capteur pour l'iPhone 7 + et un capteur plus large pour l'iPhone 7) pour davantage de stabilité) et une batterie plus endurante.

Cela sera-t-il suffisant pour déclencher une vague d'enthousiasme ? Apple y croit. En début de semaine, la marque a relevé la commande de composants de l'iPhone 7, un signe qu'elle compte sur un démarrage canon lors de sa commercialisation. Malgré l'enthousiasme de Tim Cook, les experts et de nombreux analystes considèrent que l'iPhone 7 ressemble davantage à une mise à jour de la version 6 (elle-même étant une mise à jour de la version 5) qu'à un produit véritablement innovant. "S'il veut revenir à une croissance astronomique, Apple a besoin d'un changement radical dans sa ligne de produits existants", avertissait en juillet dernier l'analyste Neil Saunders, de la société de recherche Conlumino.

L'iPhone 8, le "vrai" nouvel iPhone ?

Certains spécialistes attendent même déjà l'iPhone 8, qui pourrait sortir non pas en 2018, ce qui correspondrait au traditionnel cycle de deux ans, mais dès 2017, année des 10 ans de l'iPhone. Selon les premières fuites, Apple ferait les choses en grand pour accoucher d'un produit véritablement innovant, à la fois dans ses performances et son design.

Alors qu'Apple n'a pas modifié la taille de ses iPhones depuis l'iPhone 5, le modèle 8 serait doté d'un écran plus large, comme le fait déjà Samsung avec Galaxy. Plus innovant, il serait totalement étanche et n'aurait plus besoin d'aucune "sortie", puisqu'il se rechargerait sans fil, n'aurait (comme le 7) pas de prise jack, et que le bouton d'accueil serait directement intégré à l'écran. Enfin, un brevet déposé le 1er septembre par Apple fait saliver les fans de la marque, car il permettrait de recouvrir totalement la coque de verre, donnant l'illusion d'un bloc sur toute la surface du mobile.

Si ces rumeurs se confirmaient, Apple aurait enfin dans ses cartons un produit véritablement innovant et futuriste, ce qui lui fait défaut depuis... l'iPad. Mais il faudra que l'iPhone 7 plaise suffisamment pour que l'attente ne soit pas trop longue, à la fois pour les fans, mais aussi pour Apple.