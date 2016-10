L’appli de messagerie vidéo Tribe lève 3 millions de dollars

Son souhait ? Remiser l'antique SMS au grenier. Entrepreneur français installé à San Francisco, Cyril Paglino, 30 ans, peaufine actuellement sa nouvelle appli de messages vidéos Tribe. Le principe est simple : pour communiquer avec un contact, l'utilisateur le sélectionne dans sa liste d'amis. Puis appuie sur son icône sans relâcher son doigt pour enregistrer un court message vidéo - de 15 secondes au maximum. Il suffit alors de relâcher le doigt de l'écran pour envoyer, immédiatement, la communication. L'appli est asynchrone, c'est-à-dire qu'on peut choisir quand visionner ses messages, sans aucune contrainte.

Dans la Silicon Valley, la trouvaille n'a pas laissé les investisseurs insensibles, puisque Tribe vient d'annoncer une levée de fonds de 3 millions de dollars auprès de l'américain Sequoia Capital. Ce dernier n'est pas un inconnu outre-Atlantique, puisque c'est le fonds qui a déjà épaulé plusieurs grands noms de la Tech comme Google, Apple, Airbnb ou WhatsApp. Outre le montant du chèque, la startup mise sur cette aura pour accélérer son développement et conquérir des utilisateurs. Depuis le lancement de sa version bêta l'an dernier, quelques « 500.000 personnes » utilisent aujourd'hui son appli, et « plusieurs dizaines de millions de vidéos ont été envoyées », affirme la société dans un communiqué.

Pour Cyril Paglino, l'arrivée de Sequoia constitue donc « un extraordinaire gage de légitimité ». Le fondateur, au débit mitraillette, estime que son appli n'a pas à rougir par rapport aux autres moyens de communication existants, comme Messenger ou WhatsApp. Dans une vidéo sur Youtube en août 2015, il expliquait en quoi Tribe, à ses yeux, disposait de sérieux atouts pour faire son nid :

« Tribe, ça sert d'abord à gagner du temps avec ses proches au quotidien. Moi par exemple, j'ai une dizaine de personnes avec qui je parle tous les jours. [...] Et ces gens-là, je voulais un moyen extrêmement simple de leur parler. Alors oui, il y a le téléphone. Mais le téléphone c'est du live, et c'est un peu trop intrusif pour moi [si les contacts sont tous les deux en réunion par exemple]. Il y a aussi les textos, Messenger ou WhatsApp. Je les utilise beaucoup, c'est super. Mais il faut taper longtemps un texte, et on peut faire plein d'erreurs. En plus, le second degré en SMS, c'est toujours très compliqué. Et puis écrire un texto en tenant un café dans la rue, en marchant, c'est impossible. Donc je cherchais quelque chose de très simple, qui me permette de communiquer à une main. »