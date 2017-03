L’ex-directeur de l’Arcep autorisé à devenir lobbyiste chez Google

Après plusieurs semaines de polémique, la Commission de déontologie a tranché : Benoît Loutrel, ex-directeur général de l'Arcep, a été autorisé à filer chez Google France. Il va donc rejoindre l'armada de lobbyistes du géant américain, en prenant la direction des affaires publiques. Il n'aura, en revanche, pas le droit d'avoir de relations professionnelles avec l'Arcep pendant trois ans, jusqu'au 28 février 2020.

La décision ne constitue pas vraiment une surprise. La Commission a en effet conclu que, comme l'Arcep, régulateur des télécoms, n'avait aucun pouvoir pour réglementer Google, il n'y avait pas lieu de s'opposer à ce transfert.

Quant à l'interdiction de travailler avec l'Arcep pendant trois ans, elle est justifiée par l'hypothèse selon laquelle le régulateur pourrait à terme réguler les géants du Net comme Google. Dans son compte-rendu, la Commission se fend donc d'une « réserve », liée à de possibles « évolutions réglementaires susceptibles d'élargir les missions confiées à l'Arcep, notamment à l'égard de certaines activités de la société Google ».

Reste que cette décision va, à n'en point douter, en faire jaser plus d'un. Lors de l'annonce de cette nomination, mi-janvier, la sénatrice centriste Catherine Morin-Desailly s'était emportée, jugeant que « ce type de situation ne peut plus être toléré » :

« Des fonctions au service de l'intérêt général se télescopent sans aucun temps mort avec des intérêts personnels et des intérêts industriels: ceci pose de vraies questions tant éthiques que stratégiques », a-t-elle pesté.

Avant d'en remettre une couche, s'interrogeant sur les conséquences de ce changement de fonction sur le travail récent de Benoît Loutrel à l'Arcep :

« Alors que l'Arcep doit se prononcer depuis plusieurs mois sur le caractère d'opérateur télécoms de Google, Catherine Morin-Desailly s'interroge sur les modalités de ce changement de fonctions: "Depuis quand Mr Loutrel est-il entré en négociations avec Google ? Et quelles décisions ont-elles été prises par l'Arcep durant cette période particulièrement 'sensible' ?" », a-t-elle questionné via un communiqué.