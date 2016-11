L’ex-patron de Canal+, Bertrand Méheut, file chez SFR

Voilà qui devrait relancer la rivalité entre les deux groupes. L'ex-patron emblématique de Canal+ Bertrand Méheut va rejoindre l'opérateur SFR (Altice) en tant que vice-président de son conseil d'administration, a indiqué dimanche une source proche du dossier à l'AFP, confirmant une information des Echos. L'ex-président du directoire de Canal+ avait été remercié il y a plus d'un an par le nouvel actionnaire principal de Vivendi, Vincent Bolloré, dans la foulée de nombreux départs d'autres responsables de la chaîne cryptée.

L'opérateur télécom et groupe de médias SFR contrôlé par Patrick Drahi, qui a aussi de grandes ambitions dans les contenus TV, a officialisé ce lundi cette nomination. Il s'agit d'une nouvelle fonction dans le conseil d'administration du groupe aujourd'hui présidé par Michel Combes, ex-patron d'Alcatel-Lucent. Arrivé en 2002 comme directeur général de Canal+ (avant d'être nommé PDG l'année suivante), Bertrand Méheut avait mené le redressement de Canal+, alors menacé de faillite.

Hémorragie d'abonnés

Canal+ subit cependant aujourd'hui une hémorragie d'abonnés en France alors que ses programmes payants sont concurrencés par BeIN Sport sur le sport, Netflix ou d'autres plateformes en ligne sur le cinéma, et par des opérateurs télécom comme SFR. Le savoir-faire de Bertrand Méheut devrait être utile à SFR qui multiplie les acquisitions de droits sportifs après avoir remporté ceux de la Premier League anglaise et affiche ses ambitions dans la production de séries, avec par exemple "Les Médicis, Maîtres de Florence", et le cinéma.

Patrick Drahi et Bertrand Méheut se sont connus en 2003 quand le patron de la chaîne cryptée a revendu Numericable, alors filiale de Canal+, à Patrick Drahi, rappellent Les Echos.

(avec AFP)