La Poste sur le pied de grÃ¨ve

Le bras de fer se poursuit. Une trentaine de préavis de grève départementaux ont été déposés pour jeudi afin de peser sur les négociations engagées à La Poste concernant les conditions de travail, a annoncé à la presse mardi la fédération CGT-Fapt. Ces négociations lancées le 26 octobre, à la suite de plusieurs cas médiatisés de souffrance au travail dont des suicides, doivent se poursuivre lundi. Elles concernent d'abord la branche courrier et les facteurs mais les syndicats (CGT, CFDT, SUD-PTT, FO, Unsa) souhaitent les étendre à l'ensemble des métiers du groupe.

Pour la fédération CGT des activités postales et télécommunications (1ère force syndicale), cette journée d'action, qui s'inscrit dans "une semaine d'expression des revendications", vise à "peser" sur ces négociations, explique Valérie Mannevy. "Nous ne voulons pas revivre la communication de La Poste" des précédentes négociations (en 2012, ndlr), a-t-elle précisé, dénonçant un "double discours" de la part de la direction et des "engagements non tenus", notamment sur la suspension des réorganisations annoncée le 26 octobre. Selon la CGT, les discussions sur ces réorganisations continuent à avoir lieu.

La plate-forme de tri de Wissous (Essonne), l'une des plus importantes de France, était déjà en grève mardi pour demander des recrutements supplémentaires selon la CGT-Fapt qui a cité un taux de grévistes de "70%". Interrogée par l'AFP, la direction de La Poste évoque, de son côté, 13,7% de grévistes à la mi-journée. Les autres syndicats n'ont cependant pas souhaité s'associer à cette semaine d'action de la CGT-Fapt, estimant nécessaire d'attendre les propositions de la direction lors de la prochaine réunion de négociations.

Face à la baisse des volumes du courrier (30% de 2008 à 2015), la Poste a réorganisé ses services avec, en parallèle, une baisse des effectifs très importante (100.000 emplois supprimés ces dix dernières années selon la CGT-Fapt), qui, selon les syndicats, ne suffit plus à assurer la charge de travail et génère une dégradation très importante des conditions de travail et de santé des agents.

(avec AFP)