La révolution des nanotechnologies (3/3) : l'homme amélioré ?

Dans le secteur médical, après seulement une quinzaine d'années de recherches, les premiers produits "nano" ont fait leur apparition. Certains sont déjà commercialisés, d'autres en phase d'essais cliniques. Il s'agit de nouveaux systèmes de diagnostic dont la précision et la simplicité permettent le développement d'une médecine plus préventive et personnalisée. Mais aussi d'une amélioration spectaculaire de l'efficacité de nombreux traitements contre le cancer ou les maladies cardiovasculaires par la possibilité de cibler exclusivement les cellules malades.

Porteuses d'espoirs considérables, ces avancées vont sans doute nous confronter à des situations et des questions inédites. Selon certains, les pouvoirs des nanotechnologies pourraient aller jusqu'à permettre l'émergence d'un homme nouveau aux "performances améliorées", un cyborg bardé d'implants électroniques directement connectés à son système nerveux. Cauchemar ou réalité future ?