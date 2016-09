La startup Zenly lève 20 millions d’euros

La startup française Zenly a annoncé mardi une levée de fonds de 22,5 millions de dollars (20 millions d'euros). Parmi les investisseurs dans cette appli de partage de position, on trouve plusieurs cadors de la Silicon Valley, à l'instar de Jerry Murdoch (Insight Venture Partners), Benchmark Capital (connu pour avoir misé sur Snapchat ou Uber), ou Peter Fenton (ex-membre du conseil d'administration de Twitter).

Lancée en 2016, l'appli revendique 1,5 millions d'utilisateurs répartis dans 182 pays. Aux yeux de ses dirigeants, cet argent frais va permettre à la société d'accélérer son déploiement international. Dans un communiqué, Alexis Bonillo, co-fondateur de la startup, s'enflamme : « Nous entrons apparemment dans la cours des grands et ce n'est pourtant qu'un début. »

Cité dans le communiqué, Peter Fenton juge que Zenly a réussi à s'imposer auprès des jeunes, un marché particulièrement porteur :

« Zenly conquiert un marché extrêmement sensible sur lequel les géants du web ont vainement tenté de se positionner, à commencer par Facebook, Google et Apple. Zenly est parvenu à combiner dans son application une ultra-précision des positions, une ergonomie intuitive et ludique, un respect de la confidentialité mais aussi et surtout une technologie très économe en énergie pour les smartphones. Une prouesse technologique extraordinaire dont l'engouement ne se dément d'ailleurs pas auprès des jeunes », affirme-t-il dans le communiqué.