Le bouquet SFR Sport bientÃ´t disponible sur le Web

L'opérateur SFR, filiale du groupe de médias et télécoms Altice, a annoncé le lancement mardi de son bouquet SFR Sport en OTT (over the top), permettant ainsi à tous les internautes de s'abonner quelle que soit leur box. Ce bouquet, qui était fourni jusqu'à présent aux seuls clients de SFR, "est dorénavant accessible à tous, quel que soit l'opérateur, sur mobile et tablette depuis l'appli(cation) SFR SPORT, sur PC", ainsi que les TV connectées via Chromecast et sur les Apple TV, indique l'opérateur dans un communiqué.

Le bouquet est disponible dès le 15 novembre, à partir de 9,99 euros par mois sans engagement, soit un prix inférieur aux offres des concurrents sur ce créneau BeIN Sports et Canal+. SFR a lancé cette année un bouquet de 5 chaînes sportives payantes baptisées SFR Sport qui diffusent notamment les matchs du championnat anglais de football Premier League, le championnat de football portugais, des matchs de rugby de l'équipe d'Angleterre et de l'athlétisme français.

Les jeunes adultes sans télé en ligne de mire

Le groupe avait indiqué dès le départ ne pas avoir une volonté de conserver l'exclusivité de ces chaînes mais ses négociations avec les opérateurs concurrents pour une diffusion sur leurs box n'ont pas abouti. L'opérateur Orange a annoncé de son côté la semaine dernière le lancement de son offre de séries et films OCS en OTT.

L'opérateur historique avait indiqué viser entre autres les quatre millions de Français, notamment les jeunes adultes, qui ne sont pas équipés d'un téléviseur et consomment leurs programmes sur ordinateur, mobile ou tablette.

(avec AFP)