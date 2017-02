Le marché des tablettes en pleine dégringolade

Le déclin se poursuit pour le marché des tablettes. Ce jeudi, le cabinet IDC a dévoilé les chiffres de ventes de ce marché à travers le monde. Et comme de coutume, ils ne sont pas bons. En 2016, près de 175 millions de tablettes ont été écoulées, soit 15,6% de moins par rapport à l'exercice précédent. Surtout, la baisse semble s'accélérer. Au quatrième trimestre 2016, les ventes de tablettes ont ainsi chuté de plus de 20% par rapport à la même période en 2015, à près de 53 millions d'unités. Et ce, alors que la fin de l'année est généralement une période importante pour les achats de produits high-tech.

Bref, « l'ambiance autour du marché des tablettes continue de se dégrader », constate Ryan Reith, un analyste d'IDC. Visiblement, les efforts des fabricants pour doter leurs nouveaux produits de clavier ultra fins, et se rapprocher ainsi des ordinateurs portables, n'a pas suffi à relancer le segment. Sous ce prisme, les derniers iPad Pro d'Apple ou les Surface Pro de Microsoft semblent, pour l'instant, souffrir de difficultés à se positionner, à mi-chemin entre les smartphones à grand écran, et les ordinateurs portables traditionnels.

Apple et Samsung mènent la danse

Côté perspectives, IDC ne se montre guère optimiste :

« Nous voyons de la croissance future sur des marchés émergents comme le Moyen-Orient et l'Afrique, de même que l'Europe centrale et orientale, mais les seuls catalyseurs sont la simplicité et les bas prix, affirme Ryan Reith. Malheureusement pour le secteur, ce sont les appareils qui n'apportent pas beaucoup de revenus. »

Côté fabricants, c'est encore Apple et Samsung qui ont mené la danse l'année dernière. Au total, la firme à la pomme a écoulé 42,6 millions de tablettes (-14,2% par rapport à 2015), quand son, rival sud-coréen en a vendu 26,6 millions (-20,5%). A la troisième place du podium, on retrouve Amazon et ses 12,1 millions de tablettes vendues (+98,8%). A noter également la bonne progression du géant chinois Huawei. Avec 9,7 millions d'unités écoulées, il affiche une croissance de près de 50% par rapport à 2015.

Vers une baisse de 10% cette année ?

Quoi qu'il en soit, IDC n'est pas le seul cabinet à se demander si l'âge d'or des tablettes n'appartient pas tout bonnement au passé. En début de semaine, le cabinet Deloitte s'est aussi posé la question. « La tablette a-t-elle connu son apogée », se sont demandés ses experts. Avant, eux aussi, d'envisager un avenir plutôt sombre cette année :

« En 2017, les ventes de tablettes seront inférieures à 160 millions d'unités, soit une baisse d'environ 10% (178 millions d'unités vendues en 2016), ce qui donne à penser que le pic de la demande a été atteint. Les chiffres varient selon les pays, mais trois appareils grand public ont actuellement une bonne longueur d'avance sur la tablette en ce qui concerne leur popularité auprès des utilisateurs : les ordinateurs, les smartphones et les téléviseurs. »

(avec AFP)