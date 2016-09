Les footballeurs professionnels ont désormais leur application

L'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) est le syndicat le plus efficace de France. En tout cas c'est, de loin, celui qui a le meilleur ratio d'adhérent : 93% des footballeurs professionnels français sont adhérents à l'UNFP. Ce taux, qui doit faire quelques envieux, donne à l'organisation l'envie de pousser plus loin l'accompagnement des joueurs de football, "ces salariés presque comme les autres" selon les mots de son coprésident Sylvain Kastendeuch.

L'application Footballeur Pro, lancée en grande pompe le 8 septembre 2016, entre donc totalement dans cette logique. Le mythique Studio Gabriel, dans le 8ème arrondissement de Paris, a été loué pour l'occasion, comme c'est également le cas pour les désormais célèbres Trophées de l'UNFP. Le nouveau boss de l'émission C dans l'air, Bruce Toussaint, était chargé d'animer la soirée. La présentation de l'application a été suivie d'une conférence débat sur le thème du football et de l'information à laquelle participaient, entre autres, le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas, l'ancien gardien des Bleus Mickaël Landreau et le directeur de la stratégie des marques de Twitter, Laurent Buanec.

Un outil pour connaître ses statistiques sportives... et sociales

Si l'application Footballeur Pro, qui se veut comme un agrégateur de contenus pour tous les acteurs de l'écosystème footballistique, est accessible à n'importe quel utilisateur d'iPhone ou d'Android, elle n'est réellement pertinente que pour les "vrais" acteurs du football. En effet, les footballeurs adhérents à l'UNFP auront accès, en plus de tous les articles de presse agrégés par l'application, à toute une série de statistiques sociale et sportive. Pour la partie "sportive", l'UNFP s'est associé à Opta, référence de la statistique sportive. La partie "sociale" permettra au joueur de mesurer sa popularité sur les différents réseaux sociaux et médias.

C'est justement autour de ces questions de gestion de la popularité du footballeur que portait la conférence-débat. Boris Helleu, maître de conférence à l'Université de Caen et expert en réseaux sociaux et marketing sportif, y a notamment exposé son idée d'une "évolution du métier de footballeur, qui n'est plus simplement joueur mais également ambassadeur des valeurs d'un club, d'un pays ou d'une marque". Cette évolution, effrayante par certains aspects, justifie donc totalement la mise en place d'une application telle que Footballeur Pro, qui offre au joueur syndiqué un outil efficace pour connaître en un coup d'œil son efficacité médiatique.

Les joueurs pro pourront donc savoir en quelques mouvements tactiles tout ce qui est dit sur eux dans les différents médias, sportifs ou non, et réseaux sociaux. Mais que se passe-t-il quand la machine s'enraye ? Le flux d'informations sera-t-il filtré en cas de gros bad buzz comme celui qu'a connu le joueur du Paris Saint-Germain Serge Aurier à la fin de l'hiver dernier ? "Absolument pas", rétorque Jérome Dumois, conseiller à la Présidence de l'UNFP, "nous sommes dans une démarche de transparence totale". Toutefois, il admet qu'en cas de déferlement médiatique, l'application fera en sorte "de ne pas trop en rajouter". Il ne reste plus qu'à espérer que l'application Footballeur Pro ne se résume pas un robinet d'eau tiède, se faisant ainsi uniquement l'écho d'un monde du football qui a parfois tendance à trop se lisser.