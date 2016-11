Amazon-Netflix : la guerre mondiale de la VOD est déclarée

Amazon Prime Video est jusqu'ici accessible seulement aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et au Japon. Le groupe a aussi promis un lancement "bientôt" en Inde, et le patron d'Amazon Studios, Jason Ropell, avait évoqué en mai à Cannes un lancement en France, sans préciser de date. Le géant américain de la distribution en ligne s'apprêterait toutefois à étendre le service à environ 200 pays et territoires, d'après les sources du Wall Street Journal.

Cela le mettrait sur un pied d'égalité avec Netflix, qui revendique une présence dans plus de 190 pays depuis le lancement simultané de son service en janvier sur 130 nouveaux marchés.

Des "exclusifs" pour faire la différence

Interrogée par l'AFP, une porte-parole d'Amazon a seulement confirmé l'arrivée dans plus de 200 pays en décembre de "The Grand Tour", une série originale d'Amazon consacrée aux voitures. La diffusion mondiale de "The Grand Tour", également mentionnée dans un message sur Twitter par le patron-fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, est de nature à alimenter les spéculations sur un élargissement de la disponibilité d'Amazon Prime Video.

D'autant que le site de l'émission indique qu'elle sera proposée "exclusivement sur Amazon". Il ne précise pas toutefois les conditions dans lesquelles l'émission sera distribuée, et en particulier si cela aura bien lieu dans le cadre d'un lancement mondial du service de vidéo en streaming d'Amazon. Rien n'empêcherait en théorie Amazon de se contenter de proposer l'émission à la vente dans ses boutiques en ligne.

Si le passage à l'échelle mondiale d'Amazon Prime Video se confirme, cela représentera l'attaque de plus grande ampleur lancée jusqu'ici contre Netflix, au moment même où les perspectives de croissance de ce dernier commencent à susciter quelques inquiétudes vu la concurrence croissante sur le marché.

Un essoufflement pour Netflix ?

Le producteur de "House of Cards", "Orange is the New Black" et "Narcos" avait notamment accusé un trou d'air au deuxième trimestre où il n'avait enregistré que 1,68 million de nouveaux abonnés, bien moins qu'espéré par le marché. Il avait toutefois un peu rassuré avec à nouveau 3,57 millions d'utilisateurs gagnés au troisième trimestre (terminé à 86,74 millions), et la promesse de 5,20 millions au quatrième.

Amazon Prime Video est considéré comme l'un des principaux produits d'appel pour "Prime", le service par abonnement d'Amazon permettant de se faire livrer gratuitement les commandes passées sur les boutiques en ligne du groupe et d'accéder à un catalogue toujours plus étendu de contenus numériques (films et séries, livres, musique...).

Comme Netflix, Amazon a mis les bouchées doubles ces dernières années pour pouvoir proposer des programmes exclusifs sur son service en streaming. Il investit notamment beaucoup, et avec un certain succès, dans des productions originales: deux de ses séries, "Transparent" et "Mozart in the Jungle", ont ainsi été récompensées aux Emmy Awards, récompenses suprêmes de la télévision américaine.

Amazon n'a jamais divulgué le nombre exact d'abonnés de Prime. Mais d'après la société de recherche CIRP, ils étaient 65 millions fin septembre rien qu'aux États-Unis, soit 38% de plus qu'un an plus tôt.

(Avec l'AFP)