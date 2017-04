Arnaud Lagardère va prendre la présidence d'Europe 1

C'est ce qui s'appelle une reprise en main. Arnaud Lagardère, gérant du groupe Lagardère, a annoncé dans une interview publiée jeudi par Le Monde qu'il s'apprêtait à prendre en direct la présidence d'Europe 1 et nommer une nouvelle équipe à la tête de la radio, dont l'audience est en berne. "Les résultats d'audience ne sont pas bons. Vous connaissez mon attachement personnel à Europe 1 et l'importance d'Europe 1 pour le groupe et pour le paysage audiovisuel français. Pour ces raisons, j'ai décidé de prendre la présidence d'Europe 1", a-t-il justifié.

La chaîne encore déficitaire en 2016

Denis Olivennes, qui préside actuellement Europe 1, restera néanmoins le patron de LagardèreActive, la branche médias du groupe, ajoute-t-il. Arnaud Lagardère souligne qu'une nouvelle équipe sera nommée rapidement, avec à sa tête un directeur "qui incarne la station, qui y soit matin, midi et soir, et la nuit s'il le faut, probablement un professionnel de la radio, qui ait ce métier au fond de lui".

Il déclare qu'Europe 1 était encore déficitaire en 2016 - une perte estimée à environ sept millions d'euros par Le Monde - et qu'elle le sera peut-être de nouveau en 2017. Lagardère se dit également ouvert à de nouveaux partenariats avec CNEWS, la chaîne d'information en continue de Vivendi.

(Avec Reuters)