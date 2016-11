BFM Paris : une chaîne locale pour des faits divers à la sauce new-yorkaise

Ils n'utiliseront pas de caméras. C'est principalement avec un iPhone (avec la 4G pour accélérer les transferts de vidéos) que les journalistes de BFM Paris filmeront sur leur terrain. La grosse caméra a été laissée au bureau au profit du smartphone, plus pratique et mobile, afin de suivre le mot d'ordre - mobilité et local -donné pour le lancement de la nouvelle chaîne locale du groupe Next Radio TV, propriété d'Alain Weill et de Patrick Drahi (groupe Altice), en ligne sur les télévisions françaises et Internet depuis ce lundi 7 novembre, à 19h.

Que trouver sur cette chaîne ? Du local évidemment, mais sous différentes formes comme l'a expliqué aux caméras de BFM TV, Alexis Delahousse, directeur de la rédaction de BFM Paris.

"BFM Paris, c'est une chaîne d'information locale. [...] C'est d'abord BFM : de l'information en continu, beaucoup de directs, mais [aussi] une chaîne sur l'Île-de-France. C'est à dire sur les richesses de Paris, la culture et tout ce qu'on a besoin de savoir quand on vit et qu'on travaille dans cette région pour se déplacer... donc la météo et l'info service auront une place importante."

Une chaîne à l'américaine

Outre les smartphones, les images diffusées sur BFM Paris viendront d'un réseau de caméras et d'un hélicoptère (même s'il est interdit de survoler Paris, la chaîne cherche à obtenir des dérogations). D'importants moyens, mais qui seront mutualisés avec celles de BFM, tout comme les moyens - ils devraient rapidement passer de 6 à 10 millions d'euros par an -, a précisé à l'AFP Alain Weill, directeur général de SFR Média.

Avec ce projet ambitieux, le groupe Next Radio s'inspire de ce que font les chaînes locales aux États-Unis et notamment News 12, qui fait partie de Cablevision, le câblo-opérateur fraîchement racheté par Altice. Couvrant le Connecticut, le New Jersey et la partie basse de New York, le site de News 12 propose ainsi différentes pages d'accueil, mettant en avant une région différente. Les articles y sont payants (1,15 dollar par semaine) au-delà du cinquième consulté librement. Pour ce qui est du contenu éditorial, le site laisse une grande place aux faits divers (au moment de l'écriture de cet article, l'article le plus mis en avant sur Bronx.News12.com était consacré à une veillée de prière suite à la mort d'un officier de police), aux prévisions météorologiques et au trafic routier.

Une bonne fenêtre d'opportunité

Le lancement de cette nouvelle chaîne d'info locale survient alors que les journalistes d'iTélé (Vivendi/Canal+) ont voté à 82% en faveur de la reconduction de la grève jusqu'à mardi midi pour le 22e jour consécutif d'arrêt de travail. Une grève qui coûte cher en audience à la chaîne - elle vu sa part d'audience chuter à 0,6% (-0,3 point sur un an, -0,2 point sur un mois) selon les relevés Médiametrie du mois d'octobre - mais profite largement à la concurrence. LCI a ainsi égalé son record d'audience de septembre, à 0,4% de part d'audience, tandis que BFM TV a assis sa place de "première chaîne de France" avec 2,3% de part d'audience (+0,3 point sur un an, +0,2 point sur un mois, soit autant que ce qu'a perdu iTélé).

