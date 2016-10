Canal+ enterre son abonnement unique et mise sur les thématiques

Fini le package unique proposé par Canal+ à 40 euros par mois ! A partir du 15 novembre, le groupe va proposer des abonnements thématiques : les téléspectateurs pourront choisir un bouquet fiction, un bouquet sport, ou un bouquet familial. L'objectif annoncé : "doubler le nombre d'abonnés" (actuellement autour de 3,8 millions) alors que 500.000 personnes ont déserté en quatre ans.

Dans le détail, les clients pourront choisir entre un pack sport avec les chaînes de Canal+ Sport mais également beIN et Eurosport, ou bien un pack cinéma et séries avec les chaînes Canal+ Cinéma et Canal+ Séries mais aussi OCS et Disney Channel, ou encore un abonnement familial ou un panaché des trois. Le directeur de la distribution Franck Cadoret a expliqué que cette refonte allait être complétée par une révision complète des tarifs, qui seront "plus accessibles".

(Avec AFP)