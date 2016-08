Chaînes info : la France fait jeu égal avec l'Allemagne

Avec l'arrivée d'une quatrième chaîne d'info gratuite en septembre, la France fait jeu égal avec l'Allemagne, sur la première place du podium en Europe.

La chaîne publique franceinfo rejoindra les trois télévisions privées LCI, iTélé, BFMTV. Outre-Rhin, ce sont deux chaînes publiques - Phoenix, Tagesschau 24 - qui se partagent ce marché avec deux télévisions privées, NTV et N24.

Après le passage de LCI sur la TNT gratuite en avril, la France est "devenue le pays disposant du plus grand nombre de chaînes privées d'informations en continu", souligne un rapport parlementaire publié en juillet à propos de franceinfo.

L'offre est moins importante en Italie et au Royaume-Uni, qui comptent chacune deux chaînes gratuites, une privée et une publique. Les téléspectateurs espagnols et norvégiens n'ont quant à eux qu'une seule chaîne d'info gratuite, et les Portugais auront bientôt accès gratuitement à une chaîne d'information publique, seulement disponible sur le câble pour l'instant.

Dans les Balkans, les réseaux payants Al Jazeera et N1, un partenaire de l'américaine CNN, diffusent en langue locale en Serbie, en Croatie et en Bosnie. Les Grecs, les Finlandais et les Hollandais n'ont de leur côté aucune chaîne d'info en continu gratuite.

La plupart de ces chaînes dépassent difficilement la barre de 1% de part d'audience, à l'image de la britannique BBC News (1% en 2014) ou de l'allemande Phoenix (1,1% en 2014). Au total, seules l'Allemagne et la France concentrent plus de 3% d'audience sur l'ensemble de leurs chaînes d'info gratuites.

La part du lion pour BFMTV

En France, la chaîne BFMTV se taille la part du lion avec ses 2,2% de part d'audience moyenne en 2015 et 2,8% en juillet, contre 1,2% pour iTélé et 0,3% pour LCI.

Ces exemples démontrent que "l'audience française globale en faveur des chaînes d'information en continu se situe d'ores et déjà à un niveau élevé, certainement proche de son maximum", estime le rapport parlementaire signé du député PS Jean-Marie Beffara.

Dans les pays où chaînes d'information publiques et privées sont en concurrence, "le duel a tourné en faveur des premières", souligne le rapport.

Ce classement ne tient pas compte des chaînes internationales d'info en continu comme Euronews, France 24, i24 News et la Deutsche Welle qui diffusent en plusieurs langues.

AFP