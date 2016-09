Le groupe Sky investit 4 millions d'euros chez Molotov

Deux mois après le lancement de la plateforme audiovisuelle Molotov créée par par Jean-David Blanc le fondateur d'Allociné, Pierre Lescure, et Jean-Marc Denoual, ancien membre de TF1, le bouquet de chaînes de télévision Sky détenu à 39 % par le magnat des médias Rupert Murdoch a investi 4 millions d'euros dans la start-up française.

D'après un communiqué publié par Sky, cet investissement fait partie d'un tour de table beaucoup plus large pour Molotov. La société française devrait consacrer ces fonds à son développement international.

A son ouverture début juillet, la plateforme proposait 33 chaînes gratuites ( dont 25 chaînes de la TNT française) et 70 chaînes payantes pour des visionnages en direct ou en différé. Les utilisateurs peuvent ajouter des options sans durée d'engagement pour disposer de plus de chaînes et de services.

Molotov avait levé 10 millions d'euros pour débuter et avait reçu le soutien d'Apple. Elle a pour ambition de devenir leader dans l'OTT (pour over-the-top content) qui a pour but de diffuser des contenus audiovisuels via le web. En France, la platerforme avait annoncé avoir signé un accord de distribution avec le groupe Canal. Cette opération a permis aux chaînes D8, D17 et iTélé ainsi qu'aux chaînes premium Ciné + d'être présentes sur la plateforme. Le président de Molotov, Pierre Lescure s'était réjoui de cet accord avec le groupe Canal en précisant que "cela conforte notre vision de l'évolution de la distribution télévisuelle. Cela consacre l'ensemble des efforts menés pour apporter aux téléspectateurs l'offre de distribution tant attendue par les Millenium. (ndlr : la génération des 15-34 ans)"

Une ambition à l'international

Avec cet investissement, Molotov envisage de se développer à l'international le plus rapidement possible. Avec Sky, cette ambition s'avère réalisable à l'échelle de l'Europe. Déjà présent dans cinq pays (Irlande, Allemagne, Grande-Bretagne, Autriche et Italie), le groupe de chaînes détenu en partie par Murdoch pourrait constituer un soutien de taille pour la jeune société française. Par ailleurs, Apple, en soutenant le projet, a voulu que le concept se développe hors des frontières de l'Hexagone.

Une expérience utilisateur unique au centre de sa stratégie

Pour se démarquer, Molotov propose de pouvoir "Bookmarker", le programme de son choix et l'enregistrer dans un espace personnel. La plateforme est également présente sur smartphone, tablette, Apple TV, téléviseur connecté. Cette annonce intervient quelques jours après le lancement de l'application pour iPhone. Avec ce nouvel investissement, la start-up française devrait poursuivre son expansion à l'international tout en renforçant sa présence en France.