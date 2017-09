Presse : le numérique tire l'audience, malgré la baisse des ventes papier

Tous les journaux ne connaissent pas la même situation. La diffusion de la presse payante a légèrement reculé de 1,5% entre septembre 2016 et août 2017, avec près de 3,3 milliards d'exemplaires diffusés, a indiqué jeudi l'Alliance des chiffres pour la presse et les médias.

Mais cette baisse ne s'est pas ressentie partout : la presse quotidienne régionale voit ses ventes baisser de 1,5%, à 4,1 millions d'exemplaires par jour en moyenne, tandis que la presse quotidienne nationale remonte de 0,6% à 1,3 million d'exemplaires. Les magazines accusent quant à eux une chute de 2,2% à 1,4 milliard d'exemplaires.

51,2 millions de lecteurs

Du côté du numérique, les sites et applications de presse poursuivent leur progression à +7,7%, soit 16,8 milliards de visites. Notamment grâce au numérique, l'audience moyenne des marques de presse (comprenant tous les lecteurs d'un titre au-delà des seuls acheteurs) est en hausse de 1,8% par rapport à la vague 2017. Avec près de 24,3 millions de lecteurs, Le Monde est le premier journal devant Le Figaro (24,2) et 20 minutes (22,4). Le Figaro est le plus lu sur ordinateur, Le Monde sur mobile, et 20 minutes sur tablette.

97,6% de la population française de 15 ans et plus déclare lire la presse chaque mois, quels que soient les supports de lecture, soit 51,2 millions de lecteurs. Plus de 40 millions de Français (77%) lisent au moins un journal en version numérique (ordinateur, mobile ou tablette). Après la version papier (47%), le mobile est l'outil le plus utilisé (24%) devant l'ordinateur (19%) et la tablette (10%).

L'étude d'audience ONE a été réalisée par IPSOS Connect à travers 32.710 interviews du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 auprès d'une population de 15 ans ou plus résidant en France.

(avec AFP)