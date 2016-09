Twitter donne de l'air à ses 140 caractères

Twitter bouscule les habitudes de ses usagers. The Verge a confirmé dans un article récent que le réseau social allait changer sa façon de compter les caractères et éléments de ses messages après le 19 septembre. L'un des plus grands salons de discussion du net opére-t-il une stratégie pour attirer plus de monde ?

Quels changements ?

En pratique, certains éléments comme les photos, les vidéos, les GIFs, les citations, les sondages ne seront plus intégrés dans le décompte du nombre de caractères. Les usagers auront donc plus de place dans leur espace de texte pour composer leur message. L'équipe de Twitter a remarqué que les utilisateurs du réseau social retwittaient plus facilement les messages quand ils comportaient des éléments d'illustration. Les dirigeants de la firme ont également observé que les twittos outrepassaient les contraintes des 140 caractères en postant par exemple des captures d'écran de textes plus longs ou en émettant une série de tweets pouvant constituer un véritable récit.

Contacté récemment par le magazine américain, la direction de Twitter n'a pas communiqué sur tous les détails de ce changement. En revanche, le réseau social avait fourni les grandes lignes de ces opérations à venir dans un post de blog en mai dernier. Les principales nouveautés concerneraient :

Les réponses : les @mention qui font référence à des réponses ne seront plus comptées dans le nombre de caractères. Ce qui rendra les conversations plus faciles sur Twitter, surtout quand elle se multiplient.

les @mention qui font référence à des réponses ne seront plus comptées dans le nombre de caractères. Ce qui rendra les conversations plus faciles sur Twitter, surtout quand elle se multiplient. Les réponses avec .@ : l'utilisateur ne sera plus obligé de mettre le .@ pour faire apparaître la réponse à toute la communauté. Les tweets qui commenceront directement par une @mention seront diffusés à tous les utilisateurs.

: l'utilisateur ne sera plus obligé de mettre le .@ pour faire apparaître la réponse à toute la communauté. Les tweets qui commenceront directement par une @mention seront diffusés à tous les utilisateurs. Médias : les photos, GIFs, vidéos, et sondages ne seront plus comptabilisés. En revanche, les liens seront toujours pris en compte contrairement à ce qu'affirmait Bloomberg en mai dernier.

Des nouveautés pour développer la communauté ?

Le Pdg de Twitter, Jack Dorsey, a rappelé que cette nouveauté sera "le changement le plus notable" dans l'histoire récente de la compagnie. En janvier dernier, des rumeurs avaient laissé entendre que le format des messages allaient atteindre 10.000 caractères. Mais Dorsey avait mis fin à cette intox en expliquant que cette règle des 140 signes "était une contrainte magnifique. Elle inspire la créativité et la brièveté. Et un sens de la rapidité. Nous ne devrons jamais perdre ce sentiment ". Par ailleurs, cette règle des 10.000 signes concernait uniquement les messages privés.

La contrainte des 140 signes provient du premier format des SMS qui comportait 160 signes. Le site de mircroblogging avait retiré une partie de ces caractères pour les réserver à l'affichage du nom du destinataire d'un tweet. Avec une croissance du nombre de comptes actifs au ralenti, Twitter espère ainsi augmenter sa communauté d'utilisateurs qui comptait à la fin du second trimestre 2016 plus de 313 millions de comptes actifs contre 304 millions un an plus tôt.