Twitter fait ses premiers pas en TV pour booster son audience

Twitter a effectué des débuts remarqués dans le sport télévisé avec la diffusion d'un match de la ligue professionnelle de football américain (NFL) qui a attiré 2,1 millions d'internautes sur le réseau social, selon des chiffres publiés vendredi par la NFL.

L'événement, diffusé jeudi, était une grande première pour Twitter, qui a conclu avec la NFL un accord portant sur la diffusion de dix matches durant la saison 2016-17.

La quête de l'audience

En effet, depuis le début de l'année, Twitter multiplie les partenariats avec, pour objectif, de devenir un acteur crédible dans la télévision en direct. Le réseau social compte sur ce vecteur pour augmenter son audience, qui stagne actuellement. Twitter a notamment conclu un accord de diffusion de rencontres sportives universitaires ainsi qu'un contrat portant sur des émissions en direct sur la ligue de basket professionnelle NBA, mais pas de matches.

Le contrat était aussi un test pour la NFL, qui cherche à élargir son audience et, selon plusieurs médias américains, a cédé à Twitter les droits de diffusion de ces matches, tous dans la case du jeudi, pour dix millions de dollars au total, une bouchée de pain.

2,1 millions d'internautes

Le match qui a vu la victoire des New York Jets sur les Buffalo Bills (37-31) a attiré 2,1 millions d'internautes au total. L'audience moyenne a été de 243.000 téléspectateurs et la durée moyenne de visionnage de 22 minutes. La rencontre était diffusée parallèlement sur la grande chaîne gratuite CBS ainsi que sur la chaîne câblée de la ligue, NFL Network, qui ont réuni, au total, 15,4 millions de téléspectateurs.



Fin octobre 2015, un autre match de la NFL avait été diffusé sur la plateforme Yahoo! et avait enregistré une audience moyenne de 2,36 millions d'internautes.







