Mobile : SFR dame le pion à Orange en nombre de sites 4G

L'opérateur SFR a dépassé Orange en nombre de sites 4G en service au 1er février, tandis que Bouygues Telecom a passé la barre des 11.000 sites (antennes et pylônes), selon l'observatoire de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) paru jeudi. Selon les derniers chiffres publiés, Bouygues Telecom compte désormais 11.047 sites 4G en métropole, devant SFR (filiale du groupe Altice), qui en compte 10.341, et Orange, avec 10.335 sites. Free (propriété d'Iliad) ferme la marche avec 7.816 sites. SFR est l'opérateur qui a le plus activé de sites en janvier, avec 506 nouvellement en service, devant Bouygues Telecom (+447), Orange (+297) et Free (+248).

Concernant les sites autorisés par l'ANFR, Bouygues Telecom est également en tête, avec 12.936 sites potentiels, sur l'ensemble des fréquences utilisées pour la 4G, devant SFR (12.285), Orange (11.485) et Free (10.023). C'est la première fois que les quatre opérateurs dépassent tous les 10.000 sites autorisés. C'est en particulier sur la bande 1.800 MHz, prévue à l'origine pour la 2G mais utilisée en premier lieu par Bouygues Telecom lors du déploiement de son réseau 4G, que l'augmentation est la plus sensible, avec une hausse mensuelle de 3,6% de nouveaux sites autorisés.

La bande 700 MHz reste peu utilisée

La bande des 700 MHz, acquise par les opérateurs en novembre 2015 et activée depuis avril dernier dans certains territoires, reste peu utilisée par les opérateurs pour l'instant, à l'exception de Free qui compte la quasi-totalité des sites autorisés (589 sur 591) et en service (388 sur 391). Au total, 28.056 sites - qui peuvent compter une ou plusieurs antennes - sont en service sur l'ensemble des fréquences, a précisé le régulateur des fréquences dans son communiqué.

En Outremer, le nombre de site 4G autorisés a dépassé la barre des 1.000 unités, à 1.121, contre 985 un mois plus tôt. 1.100 sites 4G sont d'ores et déjà en service, dépendant de six opérateurs différents, sur la quinzaine autorisés dans les îles du Pacifique et de l'océan Indien, aux Antilles et en Guyane.

