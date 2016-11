Orange Cash sur iPhone, câ€™est pour (trÃ¨s) bientÃ´t

C'était le 20 octobre 2015. Ce jour-là, Fabienne Dulac, la patronne d'Orange France présentait à la presse Orange Cash, la nouvelle solution de paiement mobile de l'opérateur historique. Concrètement, cette innovation vise à transformer son smartphone en carte bleue virtuelle. Une fois l'appli téléchargée, l'utilisateur peut alimenter son nouveau portefeuille électronique jusqu'à 1.000 euros. Sachant qu'à chaque recharge - et ce quel que soit le montant -, l'opérateur prélève 0,79 euros. Ceci fait, l'utilisateur peut payer ses achats dans tous les commerces équipés de terminaux de paiement sans contact utilisant la technologie NFC (Near Field Communication), en y approchant simplement son smartphone. Pour les achats supérieurs à 20 euros, un code à quatre chiffres est demandé.

Un Apple longtemps réticent

Mais Orange Cash était confronté à une grosse restriction. De fait, cette application - développée avec Visa et réservée aux clients d'Orange et de Sosh, sa marque low cost - n'était, jusqu'alors, pas compatible avec les iPhone d'Apple. Et pour cause, Apple a longtemps freiné des quatre fers, voyant dans cette solution un concurrent à Apple Pay, sa propre solution de paiement sans contact. A l'époque, Fabienne Dulac expliquait que « des discussions [étaient] en cours » avec la marque à la pomme. Mais elle ne semblait alors pas si confiante que ça concernant une issue favorable pour le leader français des télécoms...

Les deux groupes ont donc fini par s'entendre pour faire fonctionner Apple Pay avec Orange Cash, comme l'explique l'opérateur historique sur son site. D'après nos informations, de source proche du dossier, les utilisateurs d'iPhone pourront très bientôt utiliser Orange Cash sur iPhone. Stéphane Richard, le PDG d'Orange, et Fabienne Dulac feront des annonces à ce sujet ce lundi, lors de l'inauguration de la boutique Orange Opéra à Paris. A noter, toutefois, qu'il faudra a minima posséder un iPhone 6 pour utiliser l'appli.