Orange décroche l’exclusivité de Game of Thrones et de Westworld

Alors que SFR se fait de plus en plus menaçant sur le front des contenus, en rachetant à la pelle des droits sportifs et en investissant dans les séries et le cinéma, pas question pour Orange de rester les bras croisés. Ce mardi, l'opérateur historique a renouvelé et étendu un accord avec la chaîne payante américaine HBO, une référence mondiale en matière de séries. Ce contrat, qui arrivait à échéance fin 2018, a été prolongé. Il permettra à OCS, le bouquet de chaînes de télévision d'Orange, de devenir à terme le seul diffuseur des contenus de HBO dans l'Hexagone. Parmi eux, il y aura les séries Big Little Lies, The Deuce, la saison finale de Girls, les prochaines saisons de Westworld. Et surtout, les deux dernières saisons du blockbuster Game of Thrones.

En outre, OCS, qui affiche 2,6 millions d'abonnés au compteur, « obtient aussi et proposera l'accès à l'intégralité du catalogue HBO », affirme Orange dans un communiqué. C'est-à-dire « plusieurs milliers d'heures de programmes », insiste la missive. A noter que « les abonnés OCS pourront prochainement bénéficier [...] de ce catalogue via un espace dédié SVOD HBO en accès illimité », ajoute le communiqué.

Bras de fer avec SFR

Pas peu fier de cet accord, Orange loue « cette alliance » avec le groupe américain, qu'il présente comme « la marque la plus prestigieuse en matière de production de séries ». Il faut dire que depuis quelques mois, l'opérateur historique s'active pour étoffer son offre de contenus. L'objectif est double. D'une part, Orange veut augmenter le revenu par abonné en proposant toujours plus de films et de séries à ses clients. Sachant, au passage, que les abonnés à la fibre - c'est-à-dire à l'Internet fixe à très haut débit -, ont tendance à en consommer davantage que les abonnés ADSL. D'autre part, Orange met un point d'honneur à enrichir son catalogue pour éviter que ses fidèles n'en soient déçus et filent à la concurrence.

A ce sujet, Orange a adopté une posture défensive vis-à-vis de son rival SFR. Du foot anglais au rugby, l'opérateur au carré rouge a racheté énormément de droits sportifs ces derniers mois. Il est aussi très ambitieux dans le cinéma et les séries. Début décembre, il a chipé l'exclusivité des chaînes Discovery et NBCUniversal (13ème rue, Syfy, E!) à Canal+. Pour sécuriser suffisamment de contenus, Orange réfléchit justement à une « coopération » avec la chaîne cryptée. Lors de la présentation de ses résultats 2016, fin février, Stéphane Richard, le PDG de l'opérateur historique, a évoqué des « discussions confidentielles » avec Canal+. Une manière d'indiquer à Patrick Drahi, le propriétaire de SFR, qu'Orange ne compte certainement pas lui laisser le champ libre.